 

В Сети распустили слух об обмане Бони: на самом деле живет не в Монако

02.06.2023, 0:58, Разное
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В Сети появилась непроверенная информация о том, что модель и телеведущая Виктория Боня якобы живет не за границей, а где-то в Ивановской области. Однако официальных доказательств этому нет. Версию вынес в своем ютуб-шоу ведущий Anton S Live со ссылкой на анонимные источники.

Напомним, сама Виктория Боня уверяет, что уже несколько лет вместе со своей дочерью проживает за рубежом. У нее якобы есть квартира в Монако, которую она часто показывает в своем аккаунте. Однако ведущий Антон поставил это под сомнение. Он привел текст письма анонимного источника, которое прислали ему в редакцию.

“Не живет Боня ни в Монако, ни в Кабдае. Она ездит туда по тур-визе напилить фоточек и сторис на полгода вперед. Когда я допеку наконец своего мужика достать историю ее въездов и выездов из Российской Федерации, а он может это сделать, я предоставлю такую информацию отдельной статьей расследований. Боня сдает квартиру в Москве – это ее единственный твердый доход, а живет в Тейково – это в Ивановской области городок, где у ее мамы есть дом, и оттуда мотается через Москву во Францию напилить фоток на полгода, которые она потом выдает за жизнь в Монако”, – привел ведущий шоу текст письма.

Также он добавил со ссылкой на источник, что квартиру, которую Виктория Боня показывает в Кабдае, якобы снимает предположительно она из девушек-эскортниц. Недвижимость, по слухам, принадлежит русским, которые там не появляются. Жилье выставлено на продажу давно и якобы находится в плачевном состоянии.

Стоит отметить, что официально эта информация не подтверждена.


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