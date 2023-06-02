«Никакой» чемпионат с потрясающим итогом

Канада, Германия, Латвия — такого не ждал никто.



Чемпионат мира по хоккею, матч за 3-е место: Латвия победила в овертайме сборную США. Фото: Zuma TASS

Гулять так гулять, что Рига и делала в честь победы сборной Латвии после ее возвращения из финского Тампере. Про «победу» я не оговорился, потому что первая бронза чемпионата мира именно так и была воспринята страной, давно ее заслужившей. Можно сколько угодно рассуждать и даже истерить по поводу «отстойности» проходившего в Тампере и Риге главного хоккейного турнира года, но есть его итог. Без всякого сомнения, исторический, потому что главными героями стали не вернувшие себе чемпионское звание «Кленовые листья», а сборные Латвии и Германии.

Жаль, что я не видел финальной части непосредственно в Тампере, где бывал не раз, и в основном по хоккейному поводу. Жаль, что там не было сборной России, но обсуждать причины отстранения российского хоккея от международных стартов, как и лишения Санкт-Петербурга права проведения чемпионата мира-2023, не имеет смысла — о них и так все знают. Чемпионат перенесли в Ригу и Тампере вынужденно, он от этого, безусловно, не выиграл, но хоккейный мир, положа руку на сердце, от этого не рухнул. Возможно, будь все, как раньше, финальный расклад был бы иным, но в мире сейчас вообще иной расклад, не только хоккейный, и мы имеем дело с тем, что есть, а не с тем, что могло бы быть.

В РФ чемпионат мира-2023 с самого начала заклеймили как «неполноценный» по составу участников, «убогий» по качеству хоккея и «никому не нужный», кроме Международной федерации хоккея, демонстрирующей «откровенную враждебность» по отношению к РФ после прихода к власти француза Люка Тардифа и известных событий в Украине.

По поводу во многом справедливых наездов на формулу, сроки ежегодного проведения турнира и неуклонное падение его популярности замечу, что и при большом друге РФ Рене Фазеле, который руководил ИИХФ четверть века с лишним, давно назревшие реформы в недрах организации гасились. И наши хоккейные чиновники, подвергающие остракизму нынешний чемпионат, что-то не сильно бунтовали против «друга Рене». Значит, все в принципе устраивало.

И сейчас бы все устроило, проводись турнир в Санкт-Петербурге в новом грандиозном дворце — такой чемпионат, не исключаю, еще до старта назвали бы «самым великим» в истории. Так уже было в том же Санкт-Петербурге на исходе столетия, когда имена подъехавших из-за океана российских звезд чуть ли не готовы были подарить ближайшим к арене на проспекте Большевиков улицам. Напомнить, чем завершился чемпионат-2000? Очень коротко: полтора десятка энхаэловцев в составе помогли занять хозяевам 11-е место, «дыр-тим», как назвали команду по ходу исторического мая, проиграла подряд США, Швейцарии, Латвии и Белоруссии.

Это я к тому, что наличие звезд ничего никому не гарантирует, а их переизбыток, и это касается не только россиян, как правило, ведет к провалу. Особенно это стало заметно в последние годы, тенденцию наглядно обозначил чемпионат-2019 в Братиславе. В столице Словакии сборная Финляндии практически без заокеанских легионеров, с одними «ноунеймами» в составе, в плей-офф последовательно вышибла шведов (20 игроков НХЛ), россиян (15 энхаэловцев) и стопроцентных представителей лучшей лиги мира в лице родоначальников хоккея в эпическом финале. Везения по заказу не бывает.

Звезды делают кассу и обеспечивают какой-никакой ажиотаж, но отнюдь не победу — многое, если не все, зависит от способности той или иной сборной стать на две недели командой, обладающей хорошим уровнем индивидуального мастерства и системной выучки, предельно сконцентрированной на достижении цели.

Сборная Канады нынче не имела в своем составе ни одной звезды, ни одного игрока с громким именем, ни шатко ни валко провела предварительный этап, но вышла в финал в седьмой раз за последние восемь турниров, и взяла свое на решающем этапе с уверенностью истинных победителей. Неудача хозяев, в данном случае финской сборной, ничуть не опровергает тренда — действующие олимпийские чемпионы потеряли в энергетике, в чем-то утратили мотивацию и где-то исчерпали свой ресурс, что оказалось фатальным.

Отсутствие сборной России, и в гораздо меньшей степени Беларуси, безусловно, снизило интерес к чемпионату, но предоставило дополнительный шанс крепким середнякам. И они дали жару — вначале сборная Швейцарии с пятеркой энхаэловских звезд в составе, но, начиная с четвертьфинала, главными поставщиками сенсаций стали латвийцы и немцы.

В Риге хозяева чемпионата попали в плей-офф в самый последний момент, в четвертьфинале по всему должны были проиграть Швеции, но под сумасшедший аккомпанемент «Арены Рига» буквально выгрызли победу у «Тре Крунур».

Это было для Латвии впервые, однако выходом в медальную зону дело не ограничилось.

Перешагнувшие швейцарцев немцы в полуфинале должны были уступить сборной США, впервые за много лет не имевшей на турнире ни одного поражения. Когда Алекс Так и лучший бомбардир турнира Рокко Гримальди на первых же минутах отправили сборную Германии в нокдаун, казалось, что разгрома не избежать, но упавшие поднялись, дважды отыгрывались, в последний раз на предпоследней минуте с пустыми воротами, а в овертайме добили соперника в чуть ли не единственной контратаке.

Переехав из Риги в Тампере, где и проходил «финал четырех», команда Хария Витолиньша лишалась поддержки «Арены Рига», и поражение от канадцев, смявших дерзких выскочек в третьем периоде, казалось бы, ставило крест на медальных надеждах латвийцев. Но

в матче за третье место против США они сотворили еще одно чудо руками защитника системы «Калгари Флеймз» Кристиана Рубинса — в конце третьего периода, а затем уже в овертайме. О подобном даже не мечтали несколько поколений игроков латвийского хоккея, впервые вышедших на мировую арену еще до Второй мировой войны.

«Нокия Арена» грезила увидеть чудо номер два в решающем матче, повторившем финал чемпионата мира 1930 (!) года, но Канада, как и 93 года назад, сказала Германии «стоп» — правда, только в третьем периоде. Осознание, что серебро тоже есть счастье, пришло к немецким хоккеистам не сразу.

Часть российского хоккейного сообщества проигнорировала все чудеса и сенсации по причине «нет сборной РФ — нет хоккея». Дальше всех, увы, пошел Вячеслав Фетисов, еще в начале турнира призвавший прекратить «это безобразие». Не сам чемпионат прекратить, а его показ. Ближе к финишу включивший режим «первого ученика» великий хоккеист вовсе ошарашил следующим:

«Для меня нет чемпионата мира по хоккею. Я считаю, что это преступление — показывать его у нас в стране… Это преступление — обсуждать чемпионат мира».

В разряд «преступников» попал не подозревавший ни о чем таком телеканал «Матч ТВ», заодно в почетный разряд угодили и все, кто видел и, не дай бог, обсуждал трансляции из Риги и Тампере. По логике Фетисова, нельзя показывать ничего из того, что дает «Матч ТВ» хоть какие-то рейтинги — ту же футбольную Лигу чемпионов, к примеру. И вообще любой международный старт без вынужденного неучастия российских спортсменов. Тезис быстро подхватили суперпатриоты, призвавшие компетентные органы разобраться с происходящим. Не удивлюсь, если Госдума сподобится еще на один закон, запрещающий телезрелища с участием спортсменов из недружественных стран. Поле деятельности открывается обширное.

Я видел «живьем» двадцать чемпионатов мира по хоккею, еще тридцать с небольшим — по ТВ. На семи из них не было Канады, на некоторых еще и США. Не припомню, чтобы кто-то у нас называл такие предшествующие «открытой эре», то есть с участием профессионалов, турниры, от Стокгольма-1970 до Катовице-1976, «неполноценными» или «второсортными». Понятно, что канадцы сами их бойкотировали, а россияне сейчас и хотели бы, да не пускают, — разница есть. Но все же…

Как кто-то из болельщиков написал: «Чемпионат никакой, итог потрясающий». Ну хоть так. Спасибо, что показали. Это стоило увидеть.

Владимир Мозговой,

обозреватель «Новой газеты»

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