Zа Vойну: Казус Маши Гессен

Казус Маши Гессен

Украинские националисты отказались участвовать в литературном фестивале в Нью-Йорке вместе с русскими авторами

Во время PEN America международной литературы World Voices в Нью-Йорке в мае этого года три украинских писателя отказались участвовать в программе «Украинские авторы на войне» с модератором – американским писателем, воевавшим в Ираке, Филом Клеем. Их объяснение? PEN планировали другую программу в рамках того же мероприятия с участием трех русских писателей.

PEN (Поэты, эссеисты и романисты) – всемирная организация, которая объявляет своей целью защиту свободы выражения. Фестиваль World Voices проводится ежегодно в Нью-Йорке и Лос-Анжелесе.

Писатели Артем Чапей и Артем Чех (оба воюют в украинской армии) и писательница и режиссер Ирина Цилык заявили, что PEN нарушили обещание не пускать русских авторов на фестиваль. Речь идет о программе «Спасение от тирании: писать в изгнании» (отменённой онлайн), которую должна была модерировать вице-президент PEN America Маша Гессен с участием двух коллег Гесен – Ильи Венявкина и Анны Немзер – из спонсированного PEN “Русского независимого архива СМИ» и китайского романиста Муронг Сюэцун.

PEN America заявили, что они неправильно поняли требование украинских писателей и их спонсоров PEN Украина: ни одного русского писателя на фестивале, а не только в одной программе с украинскими.

После попыток найти компромисс, который отвергли украинцы, PEN отменили программу с русскими писателями, очевидно, с согласия участников.

Украинцы действовали полностью в духе войны США/НАТО – антидемократически, шовинистически и реакционно в высшей степени. Используя вторжение Путина, правительство Байдена преследует долгосрочные планы американского империализма против России и в конечном счете Китая. Вашингтон клянется воевать до последнего украинца, рискуя развязать третью мировую войну ради мирового господства.

Позиция украинских авторов – бешенный национализм, не имеющий массовой поддержки ни в США, ни где-нибудь еще. Они так полны шовинизма, что не способны опознать своих правых союзников в PEN и Гессен. В конце концов, Гессен и ее коллеги отнюдь не сторонники Путина, а его ярые противники. Они против вторжения на Украину с правых, империалистических позиций.

Гессен, в самом деле – специалист в пропаганде войны: описывая историю и движение войны на Украине, Гессен показывает, какие факты следует подавлять, какие выпячивать, и какие чувства раздувать. Несомненно, Гессен именно за эту сноровку была назначена на Голос Америки в 2012 году.

Гессен недавно опубликовала статью в New Yorker про директора Литературного музея в Харькове Тетяну Пилипчук. Гессен изображает ее хранительницей украинской культуры против русского империализма, желающего ее уничтожить. Любые причины вторжения России, кроме злобной ненависти Путина (и миллионов русских) ко всему украинскому, намеренно исключаются.

Когда ребенок Пилипчук спрашивает ее о Бандере «украинском националисте, который воевал против СССР, был посажен в лагерь нацистами и, наконец, убит КГБ», как описывает его Гессен, Гессен, чей дед погиб на фронте, сообщает, что «Кремль, и при СССР и сейчас, заклеймил Бандеру и его сторонников…как пособников нацистов». Затем Гессен добавляет, не упоминая, почему, и кто за это отвечает, что «в постсоветской Украине Бандеру прославляют как героя».

Эта литература на службе политической лжи может быть названа «оружием полуправды» – да, правда, что Кремль так заявляет, но при этом умалчивается самое важное – что Бандера и бандеровцы на самом деле пособники нацистов, которые с охотой сажали в тюрьму, пытали и убивали евреев и поляков на Украине, а также украинских коммунистов. Так Гессен делает из полуправды отъявленную ложь.

Пропаганда Гессен основана на таком же расизме, какой украинские участники фестиваля использовали для отказа от участия в фестивале с русскими.

В заявлении PEN Украины, которые и выбрали украинских участников фестиваля, сказано: «Наша позиция с начала полномасштабного вторжения на Украину – избегать участия в мероприятиях с участием представителей России…

Мы считаем это аморальным и противоречащим нашим ценностям воображать, что писатели или деятели культуры Украины и России могут принимать участие в тех же мероприятиях или даже разделять подмостки. Это означало бы создание иллюзии открытости «диалогу» между представителями Украины и России до поражения режима в России.»

Эти слова говорят за себя. Не только не может быть диалога с людьми, которые, по случайности рождения – русские, но украинским писателям запрещено даже «принимать участие в тех же мероприятиях или разделять подмостки» с ними, независимо от их политических взглядов.

Статья на эту тему в Atlantic утверждает: «Чапей сказал, что не может делать различия между «хорошими» русскими и «плохими» русскими в этом случае. «Пока война не кончится…солдата не должны видеть с «хорошими русскими».

Другими словами, «ценности» и «принципы» PEN Украины и участников фестиваля – раса, кровь и национальность.

Ирина Цилык рассказала об этом подробнее в фейсбуке, объясняя свой отказ от участия в World Voices Festival с русскими. «Русская культура», пишет она, «целиком основана на имперских структурах, глубоко заложенных в труды даже лучших писателей, режиссеров и т. д.

Люди на Западе часто спрашивают», продолжает она, «в чем вина Пушкина, Достоевского, Толстого и т. д. теперь? Все это таланты, без сомнения. Но их книги -продукт их эпохи, и они требует современного альтернативного переосмысления, особенно с точки зрения последствий геноцидной и колониальной политики России против Украины и других народов, угнетенных Россией». «Современное альтернативное переосмысление» для украинских националистов означает запрет этих писателей на Украине, и, по возможности, повсюду.

Исполнительный директор PEN Украина и бывшая глава государственного Института Украинской книги Тетяна Терен говорит о «империалистической сути их культуры» в фейсбуке. Терен играла ведущую роль в запрете украинских книг на Украине.

У Гессен нет принципиальных разногласий с украинскими шовинистами. В интервью New Yorker она говорит: «Про запрет опер и все такое, я думаю, что я вполне согласна с теми, кто говорит: ну, если мы три года не послушаем Чайковского, хотя Чайковский не имеет отношения к этой войне, но, если мы не послушаем его три года или сколько-то, невелика потеря для мировой культуры.»

Но этот фашистский бумеранг вернулся в лоб Гессен, которая подала в отставку с поста вице-президента PEN America, не из принципиальных разногласий против недопущения встречи русских и украинцев, а потому, что организация сделала это так «невежливо» и не имеет четких правил цензуры для участников.

PEN America корчат из себя защитников свободы слова, и подали в суд против школьного округа во Флориде за запрет 10 книг в духе политики фашистского губернатора и кандидата в президенты от Республиканской партии Десантиса.

Но руководительница PEN America Сюзанн Носсель выполняет важную задачу на службе у правящей элиты в целом и Демократической партии в особенности – упорно раздувать антироссийские настроения и в целом очернять все силы, которые стоят на пути планов США. Не зря Носсель была помощницей посла США в ООН Ричарда Холбрука и заместителем помощника Хилари Клинтон. Она сама ярая «правозащитная» империалистка.

Отмена PEN America мероприятия с русскими, даже с модератором из своих, ради правого культурного шовинизма не только трусливо и цинично, но совершенно предсказуемо.

(с) Сэнди Инглиш

https://www.wsws.org/en/articles/2023/05/30/cxlf-m30.html – оригинал на английском

Страданиями коллаборантов удовлетворен.

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