Июньский маникюр 2023: самые модные дизайны и цвета первого месяца лета

Июнь знаменует начало лета, когда нам хочется создать новый привлекательный образ. Это вдохновляет нас на смену не только гардероба, но и маникюра. В этом сезоне дизайнеры предлагают нам много интересных идей нейл-арта. В статье мы приведем самые модные варианты июньского маникюра 2023 года.

Главные тенденции

Главными тенденциями июньского нейл-арта будут хромированные ногти, омбре, френч-типсы и блестки. Вы можете адаптировать эти дизайны под свой стиль, используя оттенки, которые подчеркнут вашу индивидуальность.

Если вам нравится минимализм, можете выбрать классический френч в бело-розовых тонах. Он станет одним из трендов июня. Если же вы хотите получить веселый летний маникюр, то попробуйте “океанский дизайн” или “ногти русалки”. Также будут популярны солнечные желтые тона в сочетании с другими яркими оттенками.

Розовый френч для квадратных ногтей

Французский маникюр – это классика, которая никогда не устареет. Эти летом вы можете придать ему больше красок.

Придайте ногтям квадратную форму и покройте их нюдовым лаком. Создайте на кончиках двойную линию белого и розового цвета. Такой дизайн подойдет для любых случаев.

Стиль “барбикор” будет очень популярен летом. Его неотъемлемой частью является розовый цвет, который используется в этом нейл-арте.

Океанский дизайн

Океанский дизайн, или “ногти русалки” – относительно новый вид нейл-арта, который быстро завоевывает популярность. Он напоминает нам об океане, волнах и воде. Это яркий и оригинальный маникюр, который выделит вас из толпы.

Сочетайте оттенки морской волны с нежно-голубыми и телесными тонами. Украсьте ногти рисунком в виде волн. Это идеальный маникюр для летнего отпуска.

Цвет кофе с молоком и розовым

Как уже упоминалось, розовый маникюр будет очень популярен этим летом. Сочетайте его с оттенками кофе с молоком. Создайте на кофейном фоне рисунок в виде капелек и потеков розового, желтого и светло-синего цвета.

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Этот маникюр выглядит очень нежно и по-летнему. Он напоминает растаявшее мороженое.

Хромированные миндальные ногти

Хромированный маникюр вошел в моду еще зимой. В июне 2023 года мы не прощаемся с ним. Этот дизайн можно адаптировать к летнему сезону.

В теплое время года монохромный черный маникюр выглядит не вполне уместно. Попробуйте сочетать его с фиолетовым хромированным маникюром. Он красиво переливается на солнце и играет лавандовыми и сиреневыми оттенками.

Белый маникюр для ногтей формы “балерина”

Форма ногтей “балерина” отличается немного зауженным тупым кончиком. Она выглядит эффектно и является хорошей основой для создания разных видов маникюра.

Подчеркните эту красивую форму ногтей белым лаком. Такой однотонный маникюр самодостаточен и не нуждается в дополнениях. Белый цвет идеально подходит для лета, он придает вашей коже больше свежести и подчеркивает загар.

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Летнее омбре

Маникюр в стиле омбре станет одним из трендов лета 2023 года. Такой дизайн выглядит элегантно и роскошно.

На фото выше вы видите маникюр с градиентным переходом от телесно-розового к белому. Он немного напоминает френч. Акцентные ногти выделены крошечными золотистыми блестками на кончиках.

Лавандовый цвет

Лавандовые тона будут актуальны в июне. Они выглядят ярко и привлекательно. На фото вы видите маникюр, выполненный лавандовым лаком с очень мелкими блестками. Остальные ногти покрыты светло-розовым лаком и украшены блестящим декором. Этот нарядный дизайн подойдет для особых случаев.

Телесный с желтым рисунком

Этот дизайн подойдет любительницам сдержанного и минималистичного стиля. Основой маникюра является телесный цвет. Несколько акцентных ногтей украшены желтым волнистым рисунком на кончиках. Такой нейл-арт сочетается с любой одеждой и украшениями. Он также подчеркивает загорелую кожу.