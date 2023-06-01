В ходе обстрела Киева российскими вооруженными силами погиб ребенок

Представительства ООН в Украине выступили со словами соболезнования и выразили возмущение в связи с гибелью ребенка и еще двух мирных жителей в результате обстрела Киева российскими вооруженными силами.

Трагическая смерть совпала с Днем защиты детей, который отмечают в Украине 1 июня.

– Я чувствую возмущение и скорбь в связи со смертью ребенка и других мирных жителей, погибших сегодня в Киеве в результате града из ракет, запущенных российскими вооруженными силами, – заявила в четверг Денис Браун, Координатор гуманитарной помощи ООН в Украине. Она выразила соболезнования родным и близким погибших.

В День детей, который в Украине отмечают 1 июня, она напомнила о том, что с начала полномасштабного вторжения России погибли и получили ранения более 1500 детей.

– ООН также глубоко обеспокоена сообщениями о том, что украинские дети были насильно вывезены в Россию, и внимательно отслеживает всю поступающую информацию по этому вопросу, – добавила Денис Браун.

По ее словам, война – кроме всего прочего – самым разрушительным образом сказалась на психологическом здоровье и благополучии миллионов украинских детей. Гуманитарное сообщество, заверила представительница ООН, будет и дальше делать все возможное, чтобы поддержать юных украинцев и их родителей.

– Печально, что у Украины, мирные жители которой, включая детей, продолжают нести потери, нет сегодня повода праздновать Международный день защиты детей, – отметила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер.

По данным ООН, только в мае в Украине были убиты шестеро детей и еще 34 ребенка получили ранения.

Матильда Богнер осудила вооруженное нападение, которое приводит к стольким жертвам среди мирного населения.

– Каждая смерть – это немыслимая человеческая трагедия, – добавила она. – Необходимо остановить это немедленно.

Согласно данным, которые удалось подтвердить Мониторинговой миссии, за 14 месяцев погибли по меньшей мере 525 ребенка. Еще 1 047 получили ранения – это информация по 289 городам, деревням и поселкам по всей Украине. 87 процентов всех жертв пострадали в результате применения оружия взрывного действия в густонаселенных районах.

В целом, по данным Миссии ООН, с начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли почти 9 000 мирных жителей, еще 15 000 получили ранения. В Миссии отмечают, что у них нет доступа в районы, где продолжаются активные боевые действия, соответственно – и нет информации по этим населенным пунктам.