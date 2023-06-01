 

Мнение: Медведев завершил спецоперацию?

01.06.2023, 23:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Медведеву выдали милитари одежду.

Медведев прилетел в Волгоград.

Медведев довезли до военного полигона.

Медведев произнес речь про Украину.

Дословно:

«Они должны быть уничтожены. Причем не только в личном качестве. Нужно уничтожить само осиное гнездо — режим этот, который сложился на Украине, он подлежит истреблению, он должен быть уничтожен, иначе оттуда будет постоянно исходить угроза и придется постоянно проводить операцию типа той, которая больше года у нас проводится».

И, пожалуй, самое главное. Медведев фактически обьявил о завершении военной спецоперации. Мол, спецоперация – уже не спецоперация, спецоперация, по версии Медведева, трансформировалась в контртеррористическую борьбу (КТБ):   «На террористические акты нужно отвечать в максимальной степени жестко. Эта контртеррористическая борьба — это по сути то, во что в значительной степени превратилась специальная операция, потому что мы сражаемся с террористами, которые убивают наших людей»,

Интересно, коллеги Медведева по Совбезу тоже считают, что СВО завершилось и началась КТБ? Или это персональное, особое мнение зампреда Совбеза Дмитрия Медведева?

PS К слову, рядом с Медведевым – губернатор Волгоградской области. У него тоже есть милитари-форма. А еще он Герой России. Но почему рядом с военизированным Медведевым Бочаров – в гражданском одеянии и без звезды Героя? Потому что скромный? Или решил не смущать Медведева?

Фотография губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова отсюда

Источник: Ирек Муртазин


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.06 / Органы теперь можно напечатать внутри человнка

03.06 / Оркестровая яма

03.06 / Центральный банк обеспокоен тем, что существует много российских банков, которые не ведут бизнес

03.06 / Байден заявил, что коллапс предотвращен после заключения долгового соглашения

03.06 / Джо Байден пообещал вернуть Генри Киссинджера на пост госсекретаря в случае победы на выборах

03.06 / Мнение: О странном с Владимиром Зеленским… Да что это с ним?

03.06 / Очень талантлив: сын Киркорова создал модную коллекцию

03.06 / Диагностировать заболевания мозга теперь можно и без МРТ

03.06 / Мнение: Эскалация. Шебекино

03.06 / Как 83-летнему Аль Пачино удается поддерживать мужское здоровье

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика