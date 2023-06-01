Мнение: Медведев завершил спецоперацию?

Медведеву выдали милитари одежду.

Медведев прилетел в Волгоград.

Медведев довезли до военного полигона.

Медведев произнес речь про Украину.

Дословно:

«Они должны быть уничтожены. Причем не только в личном качестве. Нужно уничтожить само осиное гнездо — режим этот, который сложился на Украине, он подлежит истреблению, он должен быть уничтожен, иначе оттуда будет постоянно исходить угроза и придется постоянно проводить операцию типа той, которая больше года у нас проводится».

И, пожалуй, самое главное. Медведев фактически обьявил о завершении военной спецоперации. Мол, спецоперация – уже не спецоперация, спецоперация, по версии Медведева, трансформировалась в контртеррористическую борьбу (КТБ): «На террористические акты нужно отвечать в максимальной степени жестко. Эта контртеррористическая борьба — это по сути то, во что в значительной степени превратилась специальная операция, потому что мы сражаемся с террористами, которые убивают наших людей»,

Интересно, коллеги Медведева по Совбезу тоже считают, что СВО завершилось и началась КТБ? Или это персональное, особое мнение зампреда Совбеза Дмитрия Медведева?

PS К слову, рядом с Медведевым – губернатор Волгоградской области. У него тоже есть милитари-форма. А еще он Герой России. Но почему рядом с военизированным Медведевым Бочаров – в гражданском одеянии и без звезды Героя? Потому что скромный? Или решил не смущать Медведева?

Фотография губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова отсюда

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