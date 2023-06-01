Мнение: Когда закончатся южные корейцы, запрет на смену пола и либеральная пропаганда Ютуба

1. Виктор Мараховский указывает, что несмотря на все недостатки нынешней Северной Кореи, у неё есть шанс в будущем без особых усилий воссоединиться с Южной Кореей. Причина кроется в демографической ситуации. Южные корейцы оказались слишком усердными учениками Запада – они стремительно вымирают, освобождая землю для носителей более традиционных ценностей (ссылка):



Первый спутник-разведчик Корейской народно-демократической республики не взлетел, ув. друзья.

Но есть и хорошие новости: в Южной Корее в парламент наконец-то поступил первый законопроект о признании однополых браков. Это важный, решительный шаг к равноправию: его могут не принять, пишут западные СМИ, но само по себе давление на законодателей с целью признания гражданских прав ЛГБТ растёт, и это отлично.

Полагаю, в Пхеньяне тоже рады. Южная Корея является на данный момент даже не тикающей, а уже взорвавшейся демографической бомбой с худшим суммарным коэффициентом рождаемости на планете — 0,78 ребёнка на женщину. При таком энтузиазме у ста нынешних южнокорейцев будет примерно шесть правнуков. Прогресс в сторону стильной, модной, молодёжной ЛГБТКИ+-повесточки безусловно это подстегнёт.

И в итоге на заре XXII века какой-нибудь (или какая-нибудь) товарищ Ким VI, посмотрев с прищуром на сограждан (в КНДР рождаемость в два с половиной раза выше южнокорейской) скажет:

– Ну что, товарищи, пошли? –

и, приподняв шлагбаум, первым зайдёт во главе колонны пионерок в опустевшую страну южан, покорив её таким образом без единого выстрела.

2. Ещё один российский законопроект, который вызовет бурю негодования на Западе (ссылка):



В Государственной Думе подготовили законопроект, который запрещает врачам проводить операции по смене пола у человека, исключением станет лечение врожденных аномалий у детей. Выдержками из документа поделилось агентство ТАСС.

По инициативе депутатов предлагается ввести новую статью 45.1 в закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». В части первой этой статьи будет сказано о том, что медицинским работникам запрещается проводить хирургические вмешательства, «направленные на смену пола человека, в том числе формирование у человека первичных и (или) вторичных половых признаков другого пола».

Часть вторая, по замыслу парламентариев, будет устанавливать исключение из общего запрета — разрешено будет проведение медицинских вмешательств, «связанных с лечением врожденных физиологических аномалий формирования пола у детей». Согласие на подобные манипуляции должна дать врачебная комиссия федерального государственного учреждения здравоохранения. Перечень таких учреждений и порядок выдачи решений в ближайшее время утвердит правительство.

Кроме того, согласно документу, необходимо признать утратившим силу один из абзацев статьи 70 закона «Об актах гражданского состояния». В нем говорится, что ЗАГСы могут вносить изменения в записи актов гражданского состояния в случае, если человек предоставил медицинскую справку о смене пола.

Впрочем, ничего нового тут нет. Судебное преследование секты скопцов велось и в дореволюционной России, и в советские времена.

3. Блогер Алексей Антонов рассказывает, как Гугл и Ютуб манипулируют своими пользователями (ссылка):

Новое исследование профессора Роберта Эптшейна утверждает, что кнопка «Следующее видео» на YouTube в 76% случаев ведёт взрослых на либеральный контент, для детей и подростков процент предлагаемых видео на YouTube, которые поступают из либеральных источников, составляет 96%.

Стоит упомянуть, что Эпштейн Калифорнийский демократ с научной степенью в Гарварде. Он изучает поведенческую психологию, а его исследования выдачи и рекомендационных алгоритмов Google длятся уже десятилетие. У него выборка из 7,566 избирателей во всех 50 штатах, которые дали ему разрешение отслеживать и записывать каждое их взаимодействие с Google, примерно так же, как Nielsen отслеживает телевизионные рейтинги.

В общем, выводы дядечки выглядят аргументированными и непредвзятыми, а Google по его мнению использует свою поисковую монополию для возвышения либеральных взглядов, подавления консерваторов и манипулирования детьми, амплифицируя всё «правильное» и пессимизируя всё «неправильное». Даже подсказки при наборе текста часто манипулируют мнениями: условно, написав в 2016 году в поисковой строке «Клинтон» система предлагала сопутствующие слова «умница|красавица|побеждает», а к Трампу добавлялось «расист|сексист|проигрывает».

Впрочем, конкурировать с Ютубом сложно. Если Ютуб можно смотреть без рекламы, то про наши сервисы, запускающие рекламу каждые 4 минуты, этого никак не скажешь. Понятно, что условный Рутуб должен как-то зарабатывать деньги: программисты хотят пить смузи, сервера хотят питаться электричеством. Но всё же какое-то решение проблемы надо найти. Я вот думаю: может быть, стоит для начала оштрафовать Ютуб?