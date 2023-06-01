Гороскоп на июнь 2023 года для всех знаков зодиака

В начале лета 2023 года многие знаки зодиака почувствуют стремление к переменам. Гороскоп на июнь 2023 года для каждого астрологического знака содержит и позитивные, и негативные моменты.

В июне свое влияние на многих окажут две ретроградные планеты – это Плутон и Сатурн. Плутон дает изменения в банковской ликвидности, все дела будут протекать с торможением. Сатурн может повлечь высокие цены на недвижимость и строительство. Любые сделки лучше совершать до 17 июня, рассказала астролог Евгения Кузнецова в беседе с Пятым каналом.

ОВЕН

У этого знака зодиака в июне по гороскопу предвидится важная деловая переписка, которая повлияет на статус. В этом месяце важно не пренебрегать общением и продвигать свои идеи.

ТЕЛЕЦ

Астрологический прогноз для этого знака зодиака идет с акцентом на финансы. Гороскоп благоволит Тельцам, но им следует бережнее относиться к своим накоплениям, чтобы обрести твердую почву под ногами. Тельцам прогнозируют стабильные доходы и креативность. К концу июня Тельцы будут на пике активности и будут много общаться.

БЛИЗНЕЦЫ

Июнь для Близнецов означает наступление белой полосы в жизни. Все планы и идеи наконец начнут осуществляться. Астрологический прогноз для этого знака гороскопа благоприятен на начало лета. Близнецы будут полны сил и возможностей, так что все дела будут с легкостью удаваться.

Финансовая удача тоже будет благоволить близнецам в июне 2023 года. Это будет способствовать приятным и удачным покупкам.

РАК

В июне раки могут почувствовать упадок сил. Потенциал раков в этот период будет снижен. Вероятно, ракам потребуется пауза перед какими-то большими начинаниями. Для пополнения энергии займитесь здоровьем и поберегите силы.

ЛЕВ

Гороскоп на июнь 2023 года для Львов удачный. Астрологический прогноз говорит о скором осуществлении заветной мечты. Друзья и единомышленники помогут Львам осуществить цели. Но не стоит гордиться и зазнаваться – иначе все план рухнут.

ДЕВА

Начало лета для Дев ознаменуется бурным ростом активности. У Дев будет много идей и планов, которые с легкостью можно осуществить. Врожденная харизма и инициативность помогут им в этом. В июне возможно повышение по службе, увеличение зарплаты и другие приятные моменты.

ВЕСЫ

Июнь для Весов начнется с путешествий с целью уладить многие дела. Этому знаку зодиака удастся поймать сразу двух зайцев, удача благоволит. К концу месяца амбициозность Весов еще более увеличится. Тихие и скромные представители Весов станут более яркими и заметными в коллективе.

СКОРПИОН

Гороскоп советует Скорпионам быть поосторожнее с деньгами в этот период. Следует постоянно быть начеку и быть готовыми к любым поворотам судьбы, чтобы не попасть в неприятное положение.

СТРЕЛЕЦ

В начале лета Стрельцы могут обрести много новых полезных знакомств, в том числе по работе. Возможно подписание выгодного контракта и повышение по службе. Поэтому Стрельцы должны быть готовыми к важным поворотам судьбы.

КОЗЕРОГ

Весь июнь Козероги будут решать деловые задачи и общаться с коллегами. Возможно, некоторые захотят свалить на них многих свои задачи, поэтому важно уметь это вовремя заметить и предотвратить. Чрезмерные нагрузки могут серьезно сказаться на здоровье.

ВОДОЛЕЙ

В июне Водолеев ждут романтические отношения, которые подарят много сил и новой энергии. Смело покоритесь чувствам и отправляйтесь на свидание. Это обновит вас и даст стимул для дальнейшего роста.

РЫБЫ

В июне Рыбам лучше заняться домашними делами и бытом. Кроме того, в первой половине июня вероятно приобретение нового жилья. Если вы давно хотели сделать ремонт, это тоже как раз то самое время. Вам следует делать все, что связано с домом. Не пренебрегайте вниманием к родным и близким.