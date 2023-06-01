 

Выходные на природе: спальные мешки и туристические палатки задают настроение

01.06.2023, 19:50, Новости дня
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Многие любители туризма заранее подготовились к сезону и уже весной приобрели походные наборы. В мае, как передает “Радио 1”, был зафиксирован резкий спрос на товары для активного отдыха. Эксперты отмечают, что для коротких выездов на выходные отлично подходят спальные мешки и туристические палатки.

Особое значение имеет состав, размер и состояние снаряжения. Дырявое и хлипкое укрытие, которое промокает, может испортить все планы. Зато качественные удобные спальные мешки и палатки определенно задают настроение. Обеспечить себя комфортными условиями на природе — уже 50% успеха.

С собой важно взять вещи по погоде, чтобы не простудиться в случае заморозков и не обгореть где-то под палящим солнцем. Сайт “Вести Подмосковья” пишет, что в столице 3 и 4 июня солнца не будет, да и жары синоптики не обещают: в субботу максимум +12, в воскресенье +15. На Урале и в Сибири ситуация иная. Например, в Кузбассе ожидается до 38 градусов тепла и дожди, сообщает “Царьград”.

Но прогноз не всегда совпадает с реальностью, а у природы нет плохой погоды. При наличии желания, необходимого инвентаря и провизии отправиться на выходные прочь от городской суматохи не составит труда. Перед походом не забудьте проверить палатку и убедиться, что она раскладывается без проблем.


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