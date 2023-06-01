 

Карл III на встрече с Риши Сунаком принял его за официанта и велел «принести ещё тех вкусных тарталеток»

01.06.2023, 19:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Король Великобритании Карл III принял премьер-министра Риши Сунака за официанта и потребовал обслужить себя.

Инцидент произошел в Букингемском дворце во время очередного приёма в честь нового правителя королевства.

Как сообщает британский таблоид The Sun, до прихода Сунака Карл III публично высказался о том, что самые лучшие слуги – выходцы из колоний. По мнению короля, империя сделала всё, чтобы дать им манеры и хорошее образование, но, к сожалению, этого оказалось мало для создания хоть сколько-нибудь приличных государств.

Когда в Белый зал Букингемского дворца, где проходил приём, вошёл Риши Сунак, Карл III щелкнул пальцами и попросил «принести ещё тех вкусных тарталеток» и бокал шампанского. После того как приказ был выполнен, король похлопал Сунака по щеке и дал ему 5 фунтов на чай.

Помощница короля быстро объяснила ему его ошибку и монарх принёс извинения. Он объяснил конфуз тем, что Сунак очень похож на китайца, который обслуживал Карла III в детстве.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.06 / Оркестровая яма

03.06 / Центральный банк обеспокоен тем, что существует много российских банков, которые не ведут бизнес

03.06 / Байден заявил, что коллапс предотвращен после заключения долгового соглашения

03.06 / Джо Байден пообещал вернуть Генри Киссинджера на пост госсекретаря в случае победы на выборах

03.06 / Мнение: О странном с Владимиром Зеленским… Да что это с ним?

03.06 / Очень талантлив: сын Киркорова создал модную коллекцию

03.06 / Диагностировать заболевания мозга теперь можно и без МРТ

03.06 / Мнение: Эскалация. Шебекино

03.06 / Как 83-летнему Аль Пачино удается поддерживать мужское здоровье

03.06 / Как защитить детей: 6 правил для родителей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика