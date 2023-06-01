Карл III на встрече с Риши Сунаком принял его за официанта и велел «принести ещё тех вкусных тарталеток»

Король Великобритании Карл III принял премьер-министра Риши Сунака за официанта и потребовал обслужить себя.

Инцидент произошел в Букингемском дворце во время очередного приёма в честь нового правителя королевства.

Как сообщает британский таблоид The Sun, до прихода Сунака Карл III публично высказался о том, что самые лучшие слуги – выходцы из колоний. По мнению короля, империя сделала всё, чтобы дать им манеры и хорошее образование, но, к сожалению, этого оказалось мало для создания хоть сколько-нибудь приличных государств.

Когда в Белый зал Букингемского дворца, где проходил приём, вошёл Риши Сунак, Карл III щелкнул пальцами и попросил «принести ещё тех вкусных тарталеток» и бокал шампанского. После того как приказ был выполнен, король похлопал Сунака по щеке и дал ему 5 фунтов на чай.

Помощница короля быстро объяснила ему его ошибку и монарх принёс извинения. Он объяснил конфуз тем, что Сунак очень похож на китайца, который обслуживал Карла III в детстве.

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