 

В Москве построят 14 школ и 17 детских садов в рамках проектов комплексного развития территорий

01.06.2023, 18:32, Новости дня
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В Москве благодаря активным проектам комплексного развития, количество которых достигло 30, дается новая жизнь заброшенным территориям. В таких местах строят жилые комплексы с парками, спортивные объекты, школы, детские сады, медицинские объекты, а также появятся высокотехнологичные производства. Так в городе станет на тысячи рабочих мест больше.

Инвесторы и городские операторы будут развивать территорию в 27 районах Москвы. Больше половины проектов – это строительство объектов образования: школ, детских садов, колледжей. Таким образом, жители новых кварталов получат важную социальную инфраструктуру в шаговой доступности. Новые учреждения смогут посещать и жители рядом находящихся кварталов.

“По программе комплексного развития территорий на месте неиспользуемых участков, недостроенных объектов и старых складов инвесторы и городские операторы возведут 14 школ и 17 детских садов”, – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественного-земельных отношений Владимир Ефимов.

Эти объекты смогут принять в общей сложности более девяти тысяч учеников и воспитанников.

Еще, согласно проектам, построят три школ искусств, два здания дополнительного образования и два колледжа.

Большее количество объектов образования построят на севере Москвы. Там появится пять школ, шесть детских садов и две школы искусств. На северо-востоке столицы – четыре школы, четыре детских сада, одно школа искусств. Остальные объекты образования построят в Западном, Восточном, Южном, Северо-Западном, Юго-Восточном, Юго-Западном и Зеленоградском административных округах.

В прошлом году в Москве построили свыше 50 новых школ и детских садов, 36 из которых были возведены за счет инвесторов. Таким образом, в столице появилось еще около 13 тысяч мест для школьников и примерно шесть тысяч – для дошкольников.

Ранее сообщалось о том, что в Зеленограде инвестор построит две школы и два детских сада. Первый образовательный объект планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.


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