 

Врач предупредил Волочкову об опасных последствиях монодиеты

01.06.2023, 18:31, Новости дня
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Российская балерина Анастасия Волочкова не раз говорила, что питается чуть ли не одними листьями салата. Она так привыкла с молодости, когда только начинала строить карьеру в балете. Такого питания артистка придерживается и до сих пор. А недавно Волочкова призналась, что употребляет в пишу один лишь куриный бульон. Однако насколько это безопасно, большой вопрос. Ведь в свои 47 лет Волочкова выглядит худощавой и порой изможденной, что безусловно тревожит фанатов.

Диетолог Елена Соломатина предупредила, что экстремальная диета может привести Анастасию Волочкову к непоправимым последствиям, сообщает Пятый канал. Все дело в том, что монодиета однозначно вызовет проблемы со здоровьем, это лишь вопрос времени.

Врач отметила, что точное количество потребляемого Волочковой бульона не известно. Конечно, объем может исчисляться в литрах и в принципе восполнять суточный калораж. Однако все же полностью все витамины и микроэлементы один бульон заменить не может.

Диетолог отметила, что в бульоне однозначно нет клетчатки, а это крайне необходимо организму.

“Любая монодиета она чревата в конечном итоге неким таким “откатом”. И причем очень негативным”, – подчеркнула врач.

По словам диетолога, в конечном итоге может произойти эффект пружины, когда организм резко отреагирует на дефициты негативно.


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