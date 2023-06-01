 

Михаилу Мишустину продемонстрировали противоударные свойства отечественного планшета Kvadra_T

01.06.2023, 18:14, Разное
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По случаю проведения “Цифровой индустрии промышленной России” премьер-министр Михаил Мишустин увидел в действии планшет “Kvadra_T” компании Yadro. Об этом пишет “Интерфакс”.

Как утверждается, Мишустин лично ознакомился с новым устройством на стенде Yadro. Премьер-министр, бегло опробовав устройство, пришел к выводу, что оно “немного” тяжелее зарубежных. После замечания Мишустина представитель Yadro смахнул Kvadra_T на пол. Производитель сделал это, чтобы продемонстрировать ударопрочные качества планшета. Продолжил ли планшет работать после такого испытания, не сообщается.

Yadro также рассказали Мишустину, что Kvadra_T будет производиться в 2024 году на базе российского процессора. Премьер-министр попросил показать готовый вариант.


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