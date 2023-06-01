Компания Unihertz выпустила прозрачный и компактный смартфон Jelly Star с подсветкой

Китайская компания Unihertz представила миниатюрный смартфон Jelly Star. Он имеет прозрачную заднюю панель и подсветку в стиле Nothing Phone.

Unihertz Jelly Star оснащен IPS-дисплеем с диагональю 3,03 дюйма, разрешение которого составляет скромные 854×480. Подробные технические характеристики экрана не раскрываются. За производительность нового устройства отвечает недорогой процессор MediaTek Helio G99. Он поставляется с 8 ГБ оперативной памяти. Объем встроенного хранилища составил 256 ГБ. Устройство имеет 48-мегапиксельную основную камеру, с сенсором Samsung GM2. Спереди находится 8-мегапиксельная камера selfie.

Емкость аккумулятора составляет 2000 мАч и поддерживает мощность зарядки до 7,5 Вт. Смартфон работает под управлением Android 13. Он также оснащен датчиком отпечатков пальцев.

Jelly Star – новинка, которая выделяется на фоне остальных конкурентов размерами и весом. Она оснащена двумя элементами подсветки под прозрачной панелью. О запуске и цене Unihertz Jelly Stars пока не сообщается.