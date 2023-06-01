 

Компания Unihertz выпустила прозрачный и компактный смартфон Jelly Star с подсветкой

01.06.2023, 18:13, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Китайская компания Unihertz представила миниатюрный смартфон Jelly Star. Он имеет прозрачную заднюю панель и подсветку в стиле Nothing Phone.

Unihertz Jelly Star оснащен IPS-дисплеем с диагональю 3,03 дюйма, разрешение которого составляет скромные 854×480. Подробные технические характеристики экрана не раскрываются. За производительность нового устройства отвечает недорогой процессор MediaTek Helio G99. Он поставляется с 8 ГБ оперативной памяти. Объем встроенного хранилища составил 256 ГБ. Устройство имеет 48-мегапиксельную основную камеру, с сенсором Samsung GM2. Спереди находится 8-мегапиксельная камера selfie.

Емкость аккумулятора составляет 2000 мАч и поддерживает мощность зарядки до 7,5 Вт. Смартфон работает под управлением Android 13. Он также оснащен датчиком отпечатков пальцев.

Jelly Star – новинка, которая выделяется на фоне остальных конкурентов размерами и весом. Она оснащена двумя элементами подсветки под прозрачной панелью. О запуске и цене Unihertz Jelly Stars пока не сообщается.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.06 / Оркестровая яма

03.06 / Центральный банк обеспокоен тем, что существует много российских банков, которые не ведут бизнес

03.06 / Байден заявил, что коллапс предотвращен после заключения долгового соглашения

03.06 / Джо Байден пообещал вернуть Генри Киссинджера на пост госсекретаря в случае победы на выборах

03.06 / Мнение: О странном с Владимиром Зеленским… Да что это с ним?

03.06 / Очень талантлив: сын Киркорова создал модную коллекцию

03.06 / Диагностировать заболевания мозга теперь можно и без МРТ

03.06 / Мнение: Эскалация. Шебекино

03.06 / Как 83-летнему Аль Пачино удается поддерживать мужское здоровье

03.06 / Как защитить детей: 6 правил для родителей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика