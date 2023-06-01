В мае Федеральная таможенная служба перечислила в бюджет России 545 млрд рублей

В мае Федеральная таможенная служба (ФТС) перечислила в бюджет РФ 545 млрд. рублей. Об этом пояснил исполняющий обязанности директора ФТС Руслан Давыдов.

Общий объем поступлений в бюджет с января по май составил 2,325 триллиона рублей. Май в этом году был очень успешным месяцем. В этот период было собрано 545 миллиардов рублей. Плановый показатель превышается почти на 40 миллиардов.

“Мы переломили тенденцию. В январе-апреле мы отставали по платежам. Но в мае мы увидели рост. В частности, по импорту”, – сказал Давыдов.

Руслан Давыдов сообщил, что общая выручка с января по май составила 2,325 триллиона рублей. Эта сумма, по его словам, “несколько ниже целевого показателя”. Давыдов сказал, что он не “хочет драматизировать эту ситуацию”.

В середине мая Министерство финансов опубликовало данные, согласно которым дефицит бюджета в апреле превысил 1 трлн. руб. Дефицит бюджета за период январь-апрель достиг 3,424 триллиона рублей. Это выше годового плана в 2,925 трлн руб, пишет Прайм.