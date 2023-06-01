 

Zа Vойну: Политика конфиденциальности Apple не соответствует действительности

01.06.2023, 18:10, Разное
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Политика конфиденциальности Apple не соответствует действительности

Полный текст заявления ФСБ по поводу вскрытой разведывательной акции американских спецслужб, проведенной с использованием iPhone.

"В ходе обеспечения безопасности российской телекоммуникационной инфраструктуры выявлены аномалии, характерные только для пользователей мобильных телефонов «Apple» и обусловленные работой ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения (ВПО), использующего предусмотренные производителем программные уязвимости.

Установлено, что заражению подверглись несколько тысяч телефонных аппаратов этой марки. При этом кроме отечественных абонентов выявлены факты заражения зарубежных номеров и абонентов, использующих sim-карты, зарегистрированные на диппредставительства и посольства в России, включая страны блока НАТО и постсоветского пространства, а также Израиль, САР и КНР.

Таким образом, полученная российскими спецслужбами информация свидетельствует о тесном сотрудничестве американской компании «Apple» с национальным разведсообществом, в частности АНБ США, и подтверждает, что декларируемая политика обеспечения конфиденциальности персональных данных пользователей устройств «Apple» не соответствует действительности.

Компания предоставляет американским спецслужбам широкий спектр возможностей по контролю как за любыми лицами, представляющими интерес для Белого дома, включая их партнеров по антироссийской деятельности, так и за собственными гражданам

https://t.me/boris_rozhin/87536 – цинк

В целом, это было очевидно и без заявлений ФСБ, просто теперь это уже официально. Данная ситуация разумеется касается не только Apple, но Microsoft, Facebook, Twitter, Amazon и т.д.

Источник: Colonel Cassad


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