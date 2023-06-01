Вашингтон поддержал предложенный Киевом мирный саммит на Украине — даже без участия России

Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Вашингтон поддерживает планы по проведению мирного саммита по Украине для мировых лидеров, даже без участия России, передаёт CNN. По словам Кирби, решение об участии Москвы в саммите должен принимать исключительно президент Украины Владимир Зеленский.



AP

Вашингтон поддержал предложение Киева по проведению мирного саммита по урегулированию конфликта на Украине, даже если РФ не будет в нём участвовать, пишет CNN.

В среду на регулярном брифинге для журналистов координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби отметил, что США обсуждают с президентом Украины Владимиром Зеленским его «предложение из 10 пунктов для того, что он называет справедливым миром», и намерены помочь Киеву реализовать его.

По его словам, Соединённые Штаты поддерживают «движение к миру», но любое предложение, чтобы быть «надёжным и устойчивым», должно получить поддержку президента Украины.

Во вторник газета The Wall Street Journal сообщила, что Украина и её союзники планируют провести мирный саммит для мировых лидеров без участия России. На вопрос, в чём ценность такого саммита, если в нём не будет участвовать Москва, Кирби ответил, что «прежде всего нужно работать с украинцами».

«Где и когда, и даже могут ли русские быть приглашены за стол переговоров, должен решать президент Зеленский, это его решение», — приводит телеканал слова американского политика.

При этом он добавил, что, по его мнению, президент РФ Владимир Путин «продемонстрировал абсолютно нулевую склонность». Кирби заявил, что действия РФ на Украине говорят о том, что на данный момент у страны нет серьёзных намерений добиваться мира дипломатическими методами.

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