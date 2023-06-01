О чем нужно знать прежде, чем перекрашиваться из брюнетки в блондинку: проверьте свой тон кожи и приготовьтесь отказаться от горячей укладки

Светлые волосы всегда остаются в тренде и пользуются огромной популярностью. Однако далеко не у всех светлый цвет прядей, а превратиться из брюнетки в блондинку не так уж и просто. Есть несколько моментов, которые нужно учитывать заранее, прежде чем осветлить волосы. Вот что нужно знать, отправляясь в салон красоты, чтобы осветлить пряди.

Подумать о последующем уходе

После осветления волос обязательно требуется грамотный уход за прядями. Также нужно помнить о том, что может потребоваться несколько посещений салона красоты, чтобы добиться желаемого оттенка прядей.

Стоит помнить о том, что осветление волос является дорогостоящей процедурой. После окрашивания требуется применение специальных средств, способствующих увлажнению прядей. Это поможет поддерживать хорошее здоровье волос. Эти процедуры достаточно дорогостоящие. Однако важно использовать качественные средства, чтобы пряди оставались сильными, увлажненными и здоровыми.

Кроме того, нужно будет использовать специальные средства, которые помогут предотвратить появление желтизны и потускнения прядей.

Убедиться, что цвет волос подходит под тон кожи

Оттенок кожных покровов является одним из основных факторов при принятии решения относительно того, подходит ли светлый цвет или нет. Если неправильно выбрать оттенок прядей, то он может выглядеть тусклым или же несколько размытым.

При посещении салона красоты стоит принести мастеру фотографии светлых волос, которые больше всего нравятся. Но стоит помнить о том, что, возможно, придется несколько интерпретировать оттенок в соответствии со своими потребностями.

Если вы не уверены в том, что светлые волосы подойдут к тону кожи, то стоит проконсультироваться с профессиональным колористом, чтобы обсудить все возможные варианты. К счастью, есть множество различных вариантов блонда, от нежного кашемирового и до яркого маслянистого.

Убедиться, что волосы достаточно здоровые

Чтобы осветлить пряди, стилист должен предварительно их обесцветить. Однако при этом есть некоторые побочные проявления, о которых обязательно нужно помнить.

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После обесцвечивания волосы могут стать более слабыми, сухими и склонными к ломкости. Если пряди уже повреждены, то это может привести к негативным последствиям. Обесцвечивание может привести к обламыванию волос и их выпадению.

Кроме того, окрашивание поврежденных прядей негативно влияет на сам цвет локонов и на то, как именно он впитывается. Именно поэтому нужно попросить стилиста предварительно проверить состояние волос.

Если пряди не слишком здоровые и крепкие, то нужно предварительно провести их лечение и укрепление при помощи специальных средств и только лишь после этого приступать к осветлению.

Решить, сможете ли ограничить использование инструментов для укладки

Инструменты, предназначенные для горячей укладки, помогут создать идеально гладкую прическу или же красивые упругие локоны. Однако это увеличивает вред, который мы наносим своим волосам.

Поэтому стоит решить, сможете ли вы периодически отказываться от использования тепловых инструментов для укладки. Если нет, то в таком случае окрашивание в блонд может стать не самым лучшим решением.

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Волосы так или иначе пострадают от обесцвечивания и если еще использовать горячие инструменты для укладки, то пряди точно не останутся в хорошей форме. Если вы используете тепловые инструменты, то перед их применением стоит нанести термозащитное средство, чтобы минимизировать повреждения.

Подумать о том, есть ли достаточно времени для окрашивания

Перед осветлением волос важно подумать о том, есть ли достаточное количество времени для достижения идеального желаемого оттенка блонда. Стоит помнить о том, что если волосы темные, то их просто невозможно осветлить за один день, если хочется сохранить целостность и здоровье своих прядей.

Рекомендуется на процедуру окрашивания выделить от 6 месяцев и до года. Время, которое потребуется для того, чтобы стать блондинкой, во многом также зависит от индивидуальных факторов, таких как текущий цвет волос и состояние прядей.

Есть определенная шкала цветов волос, от темных и до самых светлых, где 1 соответствует самому темному черному, а 10 – самому бледному светлому. Кроме того, есть множество различных оттенков и тонов в этом спектре.

От того, с какого уровня шкалы начинаете и где хочется закончить, определенно зависит количество времени и денежных средств, которые потребуются для достижения желаемого результата.

Стоит быть реалистичными в своих ожиданиях и смириться с тем, что может потребоваться намного больше времени, чем планировалось, чтобы получить идеальные светлые локоны.

Учитывая все эти основные факторы, можно будет принять решение относительно того, стоит ли осветлять свои темные волосы, и реалистично оценивать свои возможности проведения окрашивания и последующего ухода за прядями.