Скандалы: Ненужные деньги

Администрация Анатолия Локтя отказала Новосибирску в получении миллиарда ради 60 млн рублей

Громкий земельный скандал разгорается в третьем по численности населения российском городе. Мэрия Новосибирска не допустила до аукциона компанию, планировавшую вложить в победу более миллиарда рублей. Торги выиграло ООО с уставным капиталом 12 тыс. руб., в котором числится один работник. Вряд ли местные чиновники верят, что эта фирма сможет освоить огромную территорию без участия «правильных» субподрядчиков…

22 мая в Новосибирске состоялся аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) в границах ул. Ипподромской, ул. Фрунзе, Журинского спуска в Центральном и Дзержинском районах города. Площадь земельного участка – 67 тыс. кв. м.

Инициатором аукциона выступила администрация города. Постановление о проведении аукциона в ноябре прошлого года подписал мэр Анатолий Локоть. В документе была определена начальная стоимость объекта аукциона (договора) – 58 млн руб.

Сначала аукцион должен был состояться в январе, но он был отменен по решению Центрального районного суда Новосибирска 23 декабря 2022 года.

Результат майского аукциона произвел сенсацию. Торги выиграло ООО «Комфорт», предложившее за право подписания договора 60 млн руб.

Однако, как пишут новосибирские издания, другой потенциальный участник аукциона – компания, входящая в ГК «Расцветай», была готова заплатить за победу в аукционе… миллиард рублей.

Взяли и не допустили

На участие в аукционе заявились четыре претендента: ООО «Специализированный Застройщик «Краснообск.Монтажспецстрой», ООО «Комфорт», ООО «Специализированный Застройщик «Акация на Ватутина» и ООО «Строительная компания «Мета». Две последние не были допущены к торгам, поскольку их заявка якобы не соответствует требованиям, указанным в извещении о проведении аукциона.

Насколько можно понять, именно ООО «Специализированный Застройщик «Акация на Ватутина» является частью ГК «Расцветай», поскольку учредителем этого ООО с долей 99,99% является ООО «Расцветай Инвест». Местные медиа пишут, что компанию не допустили к торгам по явно формальным основаниям – из-за «отсутствия копий документов, подтверждающих ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию по установленной в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2007 года №282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации форме статистического наблюдения».

В то же время, по данным СМИ, ООО предоставило организаторам (департаменту строительства мэрии) 39 разрешительных документов на ввод объектов. Если так, то

имеются все признаки предвзятости с целью исключить компанию из списка участников. С такой же формулировкой к торгам не допустили ООО «Строительная компания «Мета».

Складывается впечатление, что подчинённые Анатолия Локтя «вели» к победе нужную компанию, которой оказалась весьма странное ООО «Комфорт». Аукцион был завершен фактически без борьбы (в торгах был сделан всего один шаг, равный 2 млн рублей).

Директор и штукатур в одном лице?

Итак, торги выиграло ООО «Комфорт», занимающееся производством… штукатурных работ и имеющее минимальные показатели деятельности. Ее уставный капитал составляет всего 12 тыс. руб. По данным ФНС за прошлый год, в штате числится всего один работник – по всей видимости, генеральный директор. В 2022 году у компании не было выручки.

Учредителями «Комфорта» с долями по 50% являются два человека: Сергей Чечко и Михаил Шашков. До 2 июня 2022 г. в учредителях числился Игорь Белокобыльский. Шашков и Белокобыльский имеют непосредственное отношение к крупному застройщику – ГК «Стрижи». А человек с фамилией Чечко в 2018 году был осужден на 4 году условно за организацию крупной растраты (более 46 млн руб.) при строительстве военного городка.

Не допущенная к торгам «Акация на Ватутина» (по сути дела – ГК «Расцветай»), как следует из комментария представителей группы, была готова выделить на заключение договора о КРТ сумму 1 млрд 50 млн руб., при этом было получено одобрение на выдачу кредита от Сбербанка в этом размере. Кроме этого, компания рассчитывала вложиться в расселение старых домов и разработку разрешительной документации на сумму 1 млрд 80 млн руб.

Таким образом, мэрия Новосибирска одним махом отказалась от 2 млрд рублей, сделав все, чтобы пресловутый аукцион выиграла компания, которую можно назвать «пустышкой». «И кому нынче такие подарки делают?» – задался вопросом в разговоре с журналистами один из местных застройщиков.

А как же дефицит бюджета?

Главный вопрос в этой истории выглядит так: сможет ли ООО «Комфорт» со своим скромным штатом сотрудников комплексно освоить территорию площадью 67 тыс. «квадратов»? Понятно, что компании придётся привлечь к проекту как минимум нескольких субподрядчиков, возможные связи которых с новосибирскими чиновниками наверняка будут изучены правоохранительными органами. Как-никак, при проведении аукциона на кону стоял миллиард рублей, который, надо полагать, оказался бы совсем не лишним в бюджете Новосибирска.

Мэр Анатолий Локоть (представляет КПРФ) много раз жаловался на нехватку денег в городской казне. В частности, во время пандемии ковида он сетовал, что бюджет просел… на миллиард. Да и позже он не раз указывал, что городу катастрофически не хватает средств. Однако на фоне этого администрация градоначальника-коммуниста по дешевке отдала странной фирме гигантский земельный участок. Объяснений этому видится всего два: либо чьи-то скрытые интересы, либо реверанс мэрии в сторону марксистско-ленинской идеологии, отвергающей сверхценность денег в системе идеальных государственных отношений. Какое из них вам кажется более правдоподобным?

Роман Валевский

Оригинал материала: “Наша Версия”