Маккарти: «Дефолт удалось предотвратить только после высылки Чубайса»

Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти рассказал журналистам, как удалось достигнуть договорённости между двумя партиями о предотвращении первого в истории США дефолта.

По его словам, переговоры сдвинулись с мёртвой точки только после того, как страну покинул Анатолий Чубайс.

Российский управленец прибыл в США в начале апреля. Вскоре после этого в стране начались разговоры о возможном дефолте и крахе американской экономики. Никакие усилия чиновников, депутатов и лоббистов не могли заставить переговоры продвинуться. Некоторые депутаты признаются, что их «будто околдовали» – они стали несговорчивы и не хотели идти ни на какие компромиссы.

В качестве чрезвычайной меры Агентство национальной безопасности аннулировало визу экс-главы Роснано Анатолия Чубайса. Как только его борт покинул воздушное пространство США, конгрессменам удалось достичь концептуального решения проблемы.

– Я раньше слышал, что в Москве считают, что Чубайс является источником всех проблем в российской экономике и политике. Конечно, я не верил, пока сам с этим не столкнулся, – признаётся Маккарти. – Раньше мои коллеги, отлично разбирающиеся в экономике и вопросах монетарной политики, легко достигали любых компромиссов и договорённостей ради общего дела. Оказалось, это можно заблокировать. Мы рады, что этот человек больше к нам не прилетит, и предпочли бы, чтобы он вернулся на работу в Россию.

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