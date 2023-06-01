 

Караулова, Подольская, Костюшкин: звезды привели детей в зоопарк ради гималайского медведя

01.06.2023, 17:19, Новости дня
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“Русское Радио” стало официальным опекуном гималайского белогрудого медведя, который содержится в Московском зоопарке. На торжественной церемонии 1 июня собрались звездные гости вместе со своими детьми – певец Burito с сыном, Стас и Юлия Костюшкины с сыном, Наталья Подольская с сыновьями, рэпер ST
с супругой Ассоль и дочерью Эстель, а также Юлианна
Караулова.

На церемонии присутствовали воспитанники Уваровского детского дома, которые успели сфотографироваться со своими кумирами. Щедрым вниманием они одарили Стаса Костюшкина. Кстати, певец признался, что с удовольствием стал бы опекуном обезьяны, но такой порыв не одобряет его супруга. Дескать, никаких экзотических животных в доме, где растут дети и живет несколько собак. “У меня есть экзотическая живность. Это мой муж!” – пошутила Юлия, беседуя с журналистами.

Старший сын Натальи Подольской, как только увидел гималайского медведя, тут же потребовал завести такого же зверя дома, на что певица лишь покачала головой, дав понять, что он сказал это не всерьез. “Моя картина мира стала полной, когда Теме на пять лет подарили собаку. У меня с детства была мечта: муж, дом, дети, собака”, – призналась супруга Владимира Преснякова.

Для Юлианны Карауловой и ее маленького сынишки, которому буквально на днях исполнилось два года, этот поход в зоопарк стал особенным. Для Сашеньки было в новинку увидеть диких зверей, в том числе гималайского медведя. К прессе Караулова вышла без наследника, видимо, чтобы не пугать его собравшейся толпой.

Ведущий “Русского радио” Дмитрий Оленин объяснил, почему об опеке гималайского медведя радиостанция решила объявить именно в День защиты детей. “Для детишек медведь – это символ мужества и доброты. Наш добрый русский герой. Скоро здесь, в Московском зоопарке, появится арт-объект от “Русского радио”, это будет бочка с медом”, – сказал шоумен.

Более того, этот медведь станет талисманом “Русского Радио”. “Мы уже много лет привлекаем внимание нашей аудитории к проблемам экологии и диких животных. Этот мишка занесен в красную книгу, это редкий исчезающий вид, обитает онна юге Дальнего Востока России и в ряде других стран”, – добавил Оленин.


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