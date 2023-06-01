 

Российские ученые сумели напечатать человеческую ткань

01.06.2023, 17:15, Разное
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В РФ совершен невероятный научный прорыв – ученые научились создавать человеческую ткань на 3D-принтерах. Это новый шаг в области создания искусственных органов и тканей для формирования новых методов лечения многих болезней.
Специалисты из Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова разработали новейшие технологии, которые позволяют напечатать реальный образец человеческой ткани. Уникальность технологии состоит в том, что на 3D-принтерах принимают участие стволовые клетки, которые являются основой формирования новой ткани.
По словам ученых, данная технология имеет огромный потенциал для лечения различных заболеваний и травм, которые связаны с повреждением не только кожи, но и органов. В основе метода лежит разработка компьютерной модели, которая описывает форму и структуру нужного органа или ткани, а затем на основании нее 3D-принтер создает нужный образец.
Данная научная разработка открывает перед медициной новые пути развития и дает возможность создавать более эффективные методы лечения многих заболеваний. Специалисты уже начали работу по созданию тканей и органов из стволовых клеток на 3D-принтерах и надеются на их широкое применение в будущем.


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