Zа Vойну: МО РФ о попытке атаки Белгородской области

МО РФ о попытке атаки Белгородской области

Около трех часов утра после интенсивного обстрела украинские террористические формирования силами до двух мотопехотных рот, усиленных танками, предприняли попытку вторжения на территорию РФ в районе населенного пункта Новая Таволжанка и международного автомобильного пункта пропуска «Шебекино»;

Российскими военнослужащих отражены три атаки украинских террористических формирований;

Армейской авиацией ЗВО нанесено одиннадцать ударов по противнику;

Ракетными войсками и артиллерией выполнено 77 огневых задач, тяжелыми огнеметными системами нанесено два удара;

Террористические формирования киевского режима, понеся существенные потери, отброшены, нарушений государственной границы не допущено;

На приграничной территории со стороны Украины уничтожено более 30 украинских террористов, четыре боевые бронированные машины, боевая машина реактивной системы залпового огня РСЗО «Град», один пикап.

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PS, На фото, подорвавшася на фугасе техника ВСУ. Позднее район подрыва накрывался "Градом".

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