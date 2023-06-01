Мнение: Поколение должников

Американцы платят сейчас по кредиткам 24 процента годовых. В долларах. Это очень много: до Евромайдана, например, платили примерно 12 процентов, а выше 16 процентов ставки по кредиткам в США не поднимались десятилетиями. При этом долгов по кредитным картам американцы набрали изрядно, на триллион долларов. А ведь долги распределены неравномерно — у кого-то по кредитке долг в 300 долларов, а у кого-то и в 30 тысяч, так что вся зарплата уходит на погашение процентов. Жизнь в США сейчас тяжёлая, поэтому слабые характером потребители, каковых в Америке большинство, поневоле залезают в долги.

Чтобы понять глубину проблемы, вот советы по избавлению от долгов из журнала Хилл, в котором, собственно, и пишут про нынешние 24% (ссылка):

1. Завести кредитную карту с нулевой процентной ставкой и перекинуть долги на неё.

2. Гасить долги по очереди, начав с самого маленького долга, чтобы сделать из семи долгов шесть, потом пять и так далее.

3. Гасить долги по очереди, начиная с того, по которому процент выше.

4. Обратиться к кредитному консультанту, который будет распределять ваши деньги между вашими кредиторами и защищать вас от коллекторов.

5. Позвонить в банк и попросить не наказывать вас строго за просрочки.

Обратите внимание, в перечне нет базового приёма борьбы с долгами: тратить меньше, чем зарабатываешь. Современным американцам эта концепция не близка.

И, да, по поводу социальных лифтов. Условный Уоррен Баффет не может пристроить свои деньги под надёжные 24% годовых, и даже под 12% не может: крупным фондам такие доходности только снятся. А вот чернокожий Тайрон Паупер из Нового Орлеана — может, причём легко. Для этого ему достаточно погасить часть долга по своей новой кредитке…

Впрочем, есть ещё и фактор инфляции. Банки задрали ставки так высоко не только из-за справедливых опасений в платежеспособности своих питомцев. Долларовая инфляция сейчас очень высока, так что банки предполагают в своих расчётах, что она составляет никак не меньше 10% годовых.

Казалось бы, тут обыватель может выиграть, так как ипотеку в США пока что дают под 6% годовых, что ниже инфляции. Но я бы на это не рассчитывал. Может получиться как в анекдоте: «купите два хот-дога по цене трёх и получите третий бесплатно». Ставка-то низкая, а вот стоимость квадратного метра в США завышена в разы. Выгоду из ипотеки удастся извлечь только в том случае, если удастся взять объект без первоначального взноса, а высокая инфляция перейдёт в гиперинфляцию, причём до того, как пузырь на рынке недвижимости лопнет. Может быть, так оно и будет, но рисковать большими деньгами, надеясь именно на такой исход, было бы глупо.

В общем, очередной раз подтверждается старое правило: инфляция — налог на бедных. Финансово грамотные американцы найдут изящные способы на крушении долларовой системы даже заработать. Финансово неграмотные будут страдать, пока не обнаружат себя в том же печальном положении, в котором советские граждане оказались после распада СССР.