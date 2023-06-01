Мнение: О самоизоляции Владимира Путина… Снова не здоров?

Самоизоляция — термин давно уже забытых ковидных времён. Когда при каждом чихе нужно было запираться дома и вызывать врачей. Иногда те и правда устанавливали опасный #диагноз.

Российский президент Владимир #Путин в очередной раз «самоизолировался».

Отказавшись ехать в апреле в Турцию на церемонию открытия построенной «Росатомом» АЭС «Аккую», он не решился отправиться еще в одну страну, которую власти РФ официально считают «дружественной». Российский президент не поедет в Индию на саммит Шанхайской организации сотрудничества, намеченный на 4 июля. Об этом сообщает The Hindu со ссылкой на заявление организаторов мероприятия.

Саммит, изначально запланированный как очная встреча лидеров крупнейших государств Азии, включая председателя КНР Си Цзиньпина и премьера Индии Нарендру Моди, пройдёт по видеосвязи. По словам источников The Hindu, официальное объяснение заключается в сложностях с согласованием графиков. Кроме того, вероятно, сказался «украинский кризис», который якобы «бросает тень» на потенциальное присутствие Владимира Путина на саммите, отмечает издание.

Ряд наблюдателей связал это с ордером МУС, который уже осложнил организацию саммита БРИКС в ЮАР. По некоторым данным, сейчас власти страны зондируют почву на предмет переноса этого мероприятия в Пекин. В любом случае, Владимир Путин становится персоной не очень желательной даже для относительных «союзников».

Но может быть и ещё версия, намного более простая: не летит — значит, не может. Например, по состоянию здоровья, которое в зарубежных поездках скрыть уже крайне трудно. Или ввиду отсутствия надёжных гарантий безопасности и боязни покушений. Впрочем, паранойя — это также про #здоровье, в том числе психическое.

Но надо ли рассказывать, сколь вредно для него и затворничество, особенно вынужденное?

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