Мнение: Меня зовут Мадлен

Класс! Слушаешь – и ушам не веришь. Что значит “оттепель”! Фильм-то 1965 года. Настоящее хулиганство по советским меркам. Недаром я его никогда не видел – я родился в 1967, и при Советах такой “разврат” уже больше никогда не показывали.

У нас тоже так будет, когда весь этот идиотизм закончится, а старые козлы передохнут. Хотелось бы побыстрее, конечно… “Жаль, только жить в эту пору прекрасную…” Вечный русский рефрен.