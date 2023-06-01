Скандалы: Петербуржцы заподозрили «распил» на садике у Синего моста

Липы в кадках, которые украсили Исаакиевскую площадь Петербурга на парковке Заксобрания, обошлись городу в 160 млн рублей

Об этом отчитались чиновники Комитета по благоустройству. Авторы канала «Ротонда» написали, что на деревьях есть бирки польской компании Аgrotura, занимающейся поставками крупномерных саженцев. Деревья, закупленные для сада-трансформера в этом году – наиболее дорогостоящее приобретение Смольного в этой области. В 2022 году «аллея» из 72 лип обошлась городскому бюджету в 14 млн, 68 яблонь в кадках на Невском проспекте — в 14,7 млн рублей.

Несмотря на то, что озеленение города всегда было дорогостоящим, петербуржцы посчитали трату в 160 млн чрезмерной.

«Ну а что мы хотели, если зимой они выводили на улицы города по 7000 — 8000 работников ручного труда с ЗП в 49 тыс. и прокатило, а летом столько выводить не получится — снега нет, вот и приходится изобретать», — написал один из пользователей Сети.

По мнению горожан, расточительство Смольного выглядит необдуманным поступком на фоне сбора денег военным или на лечение детей.

Жители Северной столицы предлагают прогуляться по саду председателю СК РФ Александру Бастрыкину.

Петербуржцы предполагают, что губернатор Петербурга Александр Беглов, якобы, мог устроить себе «дембельский аккорд» таким образом перед тем, как покинуть губернаторское кресло.

Ранее стало известно о закупке Смольным элитной яхты за 100 млн рублей.

Кирилл Куликов