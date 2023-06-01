Мнение: Анонс курса “Схема правильных ходов”

Друзья, в эту субботу (3 июня) я планирую продавать места на новый курс.

Курс будет проходить на следующей неделе.

Он будет посвящен схеме правильных ходов.

Мы давно с вами пытаемся очертить эту схему, говорим про красное поле, выход за его границы, представляем черное поле, верные и неверные векторы ходов.

Но картина до сих пор оставалась туманной, не хватало графического изображения: как выглядит красное и черное поле, как выглядят ходы, как правильные ходы растят значимость, а неправильные ее снижают.

Мы знаем, что верные ходы делают сильней фигуру человека и увеличивают его влияние, его авторитет, его территорию. Это касается и любовных отношений, и дружеских, и семейных, и деловых, и любых. При верных политических ходах, например, растет фигура государства в международном поле.

Но мы рассмотрим примеры попроще.

Ситуации мы возьмем из нового, 19-го сезона фотосериала "Разморозка". На новом курсе я покажу этот сезон впервые. Мы разберем любовные, дружеские, семейные конфликты и схему ходов в таких конфликтах.

Стратегию и тактику в человеческой жизни часто соотносят с шахматами или с игрой Го. Все игры, в основе которых лежит игровое поле, деленные на клетки, так или иначе связаны с ходами в реальном поле.

Однако схема правильных ходов намного проще, чем шахматы.

Она похожа на детскую игру в крестики-нолики.

Видов ходов всего два: акции (Х) и реакции (О).

Тот, кто начинает партию, ходит Х, а тот кто отвечает на ходы – О.

Х – активное начало, как Ян в Книге Перемен, О – пассивное начало, как Инь в Книге Перемен.

Три хода в соседние клетки красного поля, по вертикали, по горизонтали или по диагонали, позволяют максимально вырастить фигуру и выиграть в общем поле, то есть занять общее поле своей фигурой.

Тот же самый закон роста доминирующей фигуры на рынке, пока не вмешивается антимонопольное регулирование.

Фигура в поле состоит из трех частей, как описывал Человека Сфинкс Эдипу. Что это за части, мы разберем.

Но у большинства людей, не рыбаков, задача в отношениях куда проще: не вырастить доминирующую фигуру в поле, а поддержать баланс или хотя бы избежать крупных сливов и косяков.

Сливы растят дыры в поле, через которые утекают ресурсы.

Косяки разрушают связи и растят хвосты, которые не дают строить новые связи.

Графически это выглядит как попадание ходов мимо границ красного поля, в черное поле.

Вы увидите на курсе, как зловеще выглядят косяки и сливы в графическом изображении, а главное получите представление как их компенсировать.

Компенсируется вектор мимо границ обратным вектором.

Для этого нужно визуальное представление. Мы недаром говорим: “видеть поле”, “видеть границы”, “видеть ходы”.

Если вы имеете пространственного представления о поле, вы не увидите и своего положения в нем.

Курс будет состоять из пяти ступеней, откроются все ступени в первый же день курса, но проходить ступени я рекомендую последовательно, в своем темпе.

В каждой ступени будут автоматические тесты для самопроверки.

Вы посмотрите, как ситуации в сериале "Разморозка", отображаются на схеме крестиков-ноликов, как каждый правильный ход растит фигуру героя, а неправильные ходы уменьшают, и что за этим следует.

“Положение”, “место”, “позиция”, “уровень”, как описывают социальное влияние – это не просто слова, это тесная связь влияния и пространственного положения.

В зависимости от того, куда именно попал ваш неправильный ход, необходима та или иная компенсация.

Выше красного поля – значит нужен ход вниз, правей красного поля – нужен ход левей (дальше), ниже красного поля – значит следующий ход нужен вверх, левей красного поля – нужен ход правей (ближе). Эффективное поведение – не выпадать из красного поля, а если выпали, быстро вернуться в него.

Когда я описываю верные и неверные ходы в своем блоге, я руководствуюсь такой схемой, но вам до сих пор было сложно это понять, потому что вы не представляли себе эту схему, ориентировались вслепую.

Мы начнем с самой простого.

Но большинство ситуаций в жизни просты и только выглядят сложными.

Я постаралась упростить схему правильных ходов настолько, чтобы все, кто придет на курс, включая новичков, смогли бы научиться чему-то.

Чем выше ваш начальный уровень, тем большему вы научитесь.

Мы последнее время обсуждали, можно ли научить нейросеть рыбалке, и лично я для себя поставила задачу – свести систему обучения к простым алгоритмам, чтобы даже нейросеть могла их освоить.

Я готова доказать, что уровень спонтанности человека (а значит и вдохновения, и везения) зависит от положения его фигуры в поле и более ни от чего.

Все идеи, что это некая “энергия”, которая приходит и уходит случайно, профанация.

Только положение в поле отношений определяет то, как вы себя чувствуете в этих отношениях и на что влияете.

Возвращаясь к нейросети. Пока нейросеть в спонтанных диалогах всерьез отстает от среднего уровня моих комментаторов. Багов в ее формулировках намного больше.

А в перспективе? Можно ли нейросеть научить делать ходы, например, как Печорин, Алиса, Казанова, как вы думаете?

И есть ли у вас лично прогресс в общении?

А энтузиазм для ускорения обучения?