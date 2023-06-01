Андрей Воробьев: в Московской области началось парковое голосование “Улучшаем парки Подмосковья вместе”

1 июня в Московской области началось парковое голосование “Улучшаем парки Подмосковья вместе”, организованное региональными Министерством информационных и социальных коммуникаций и Министерством благоустройства.

Он также призвал жителей региона активно участвовать в голосовании и сообщил, что голосование будет сопровождаться тремястами волонтерами. Добровольцы будут каждый день помогать людям, которым “сложно разобраться с компьютером или смартфоном”. Волонтеров можно будет найти в наиболее оживленных местах, особенно – в парках, дополнили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

Голосование продлится до 4 июня. Оно включает 125 территорий из 60 муниципалитетов. Жителям предлагается ответить на два вопроса о предпочтениях в парках и предложениях по их улучшению.

Участие можно принять как офлайн с помощью волонтеров, так и онлайн через приложение “Добродел”.

Результаты голосования определят наиболее востребованные варианты, а также предложения жителей по улучшению общественных территорий. Предложения можно оставить на портале “Добродел” после выбора муниципалитета, территории и элемента для улучшения.