Мнение: Отражение вторжения…

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества главу администрации Шебекинского городского округа Белгородской области Владимира Жданова (на снимке, фотография отсюда). За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга.

Чуть раньше появилась информация от губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, который сообщил «…о массированных обстрелах территории региона со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Город Шебекино находится под непрекращающимся огнем, отметил он: в полночь, в 3:40 и в 5:15 утра ВСУ обстреливали из «Града» центр и окраины города. «…. К девяти утра восемь человек были ранены, никто не погиб. Противника на территории Белгородской области нет, сообщил губернатор, но массированный обстрел продолжается».

А вот информация от Миноброны.

«Сегодня утром Вооруженными силами Российской Федерации совместно с подразделениями Пограничной службы и другими подразделениями ФСБ России сорвана новая попытка киевского режима провести террористический акт в отношении гражданского населения города Шебекино Белгородской области».

«На приграничной территории со стороны Украины уничтожено более 30 украинских террористов, 4 боевые бронированные машины, боевая машина реактивной системы залпового огня РСЗО “Град”, пикап», — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. И добавил: «Украинские террористические формирования силами до двух мотопехотных рот, усиленных танками, предприняли попытку вторжения на территорию Российской Федерации».

Выходит, что презиждент России наградил Владимира Жданова именно за мужество и самоотверженность при отражении попытки вторжения на территорию России?

Но почему только его? Почему не отмечены наградами другие участники отражения?

А еще мне интересно, как называть это отражение? Если боевые действия армии России на территории Украины – это специальная военная операция, то «отражение попытки вторжения» – это что? Продолжение специальной военной операции? Или это что-то другое, для чего езще и термин не успели придумать?

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