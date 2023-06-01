Создателя игр про ежика Соника приговорили к тюрьме

Юдзи Наку – один из главных создателей франшизы игр Sonic the Hedgehog с участием синего ежика со сверхспособностями. Он был осужден на 2,5 года.

Юдзи Наку – один из главных создателей франшизы игр Sonic the Hedgehog с участием синего ежика со сверхспособностями. Он был осужден на 2,5 года.

Японское издание Denfaminicogamer сообщило о приговоре, который был вынесен окружным судом Токио. Наку был обвинен в незаконной торговле акциями на основе инсайдерской информации. Японец также должен был выплатить дополнительный штраф в размере 179 000 000 иен (98 000 000 рублей) по курсу на 1 июня 2023 года. Наку приобрел акции Aiming ATeam за день до выхода Final Fantasy VII, The First Soldier и Dragon Quest Tact на основании данных, полученных им по работе в Square Enix.

Согласно обвинениям, Нака получил несправедливую прибыль, поскольку воспользовался выгодным положением по сравнению с другими инвесторами. В конце 2022 года против него были выдвинуты обвинения. Создатель видеоигр Sonic the Hedgehog признал свою вину в марте.