Названы основные причины перехода с Android на iPhone

В США пользователи смартфонов на базе Android переходят на iPhone от Apple в основном потому, что у них возникают проблемы с использованием гаджетов, работающих на мобильной операционной системе Google.

Согласно отчету аналитиков из Consumer Intelligence Research Partners, Android стал проблемой. Более 53% заявили, что выбрали iPhone из-за проблем со своими Android-смартфонами. Эксперты заявили: “В частности, они говорили, что их старый телефон плохо работал, потому что его нужно было ремонтировать, он был устаревшим или имел какие-то недостатки, которые влияли на работу”.

Второй по популярности причиной смены телефона стали новые функции iPhone, такие как улучшенная камера, большее количество аксессуаров или лучший пользовательский интерфейс. Хотя телефоны Android в среднем дешевле iPhone, 16% респондентов сообщили, что потратили на iPhone меньше, чем ожидали.