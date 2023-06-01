 

Названы основные причины перехода с Android на iPhone

01.06.2023, 15:39, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В США пользователи смартфонов на базе Android переходят на iPhone от Apple в основном потому, что у них возникают проблемы с использованием гаджетов, работающих на мобильной операционной системе Google.

Согласно отчету аналитиков из Consumer Intelligence Research Partners, Android стал проблемой. Более 53% заявили, что выбрали iPhone из-за проблем со своими Android-смартфонами. Эксперты заявили: “В частности, они говорили, что их старый телефон плохо работал, потому что его нужно было ремонтировать, он был устаревшим или имел какие-то недостатки, которые влияли на работу”.

Второй по популярности причиной смены телефона стали новые функции iPhone, такие как улучшенная камера, большее количество аксессуаров или лучший пользовательский интерфейс. Хотя телефоны Android в среднем дешевле iPhone, 16% респондентов сообщили, что потратили на iPhone меньше, чем ожидали.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.06 / Центральный банк обеспокоен тем, что существует много российских банков, которые не ведут бизнес

03.06 / Байден заявил, что коллапс предотвращен после заключения долгового соглашения

03.06 / Джо Байден пообещал вернуть Генри Киссинджера на пост госсекретаря в случае победы на выборах

03.06 / Мнение: О странном с Владимиром Зеленским… Да что это с ним?

03.06 / Очень талантлив: сын Киркорова создал модную коллекцию

03.06 / Диагностировать заболевания мозга теперь можно и без МРТ

03.06 / Мнение: Эскалация. Шебекино

03.06 / Как 83-летнему Аль Пачино удается поддерживать мужское здоровье

03.06 / Как защитить детей: 6 правил для родителей

03.06 / Алферова осудила Васильеву за слова о домогательствах на работе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика