Бесовскому транспорту место в аду – РПЦ больше не будет освящать электросамокаты

Священный Синод Русской православной церкви (РПЦ) принял решение запретить освящение электросамокатов, моноколёс, сигвеев и других средств индивидуальной мобильности.

Как отмечается в опубликованной на сайте РПЦ резолюции, это было сделано после многочисленных обращений верующих.

– Только с начала 2023 года мы получили более тысячи сигналов от паствы, которая возмущена бесстыдным поведением электросамокатчиков. Мы считаем, что это чуждый русскому человеку бесовской транспорт, которому место в аду. Божественная защита на него не распространяется, – сообщил митрополит Онуфрий.

В ближайшее время Синод выпустит официальный циркуляр, отзывающий уже выданные благословения средств индивидуальной мобильности. По информации «Комсомольской правды», верующие смогут вернуть заплаченные за обряд деньги, написав официальное обращение руководству своей епархии.

– Сейчас обсуждается вопрос компенсации. Пока есть мнение, что кидать людей не надо. Суды никому не нужны, так что вернём всё до копеечки, – рассказал изданию высокопоставленный чин РПЦ.

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