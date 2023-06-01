 

Бесовскому транспорту место в аду – РПЦ больше не будет освящать электросамокаты

01.06.2023, 15:33, Разное
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Священный Синод Русской православной церкви (РПЦ) принял решение запретить освящение электросамокатов, моноколёс, сигвеев и других средств индивидуальной мобильности.

Как отмечается в опубликованной на сайте РПЦ резолюции, это было сделано после многочисленных обращений верующих.

– Только с начала 2023 года мы получили более тысячи сигналов от паствы, которая возмущена бесстыдным поведением электросамокатчиков. Мы считаем, что это чуждый русскому человеку бесовской транспорт, которому место в аду. Божественная защита на него не распространяется, – сообщил митрополит Онуфрий.

В ближайшее время Синод выпустит официальный циркуляр, отзывающий уже выданные благословения средств индивидуальной мобильности. По информации «Комсомольской правды», верующие смогут вернуть заплаченные за обряд деньги, написав официальное обращение руководству своей епархии.

– Сейчас обсуждается вопрос компенсации. Пока есть мнение, что кидать людей не надо. Суды никому не нужны, так что вернём всё до копеечки, – рассказал изданию высокопоставленный чин РПЦ.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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