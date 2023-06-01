Мнение: Как начать бизнес без бюрократии, школьники хотят работать ради денег, итальянцы остаются в России

1. В статье на «Школе Капитализма» я рассказываю про способ начать бизнес, не спотыкаясь на первом же шаге о бюрократию. Цитирую из начала статьи (ссылка):



Бюрократия для многих бизнесменов невыносима. Мне известны случаи, не один и не два, когда бизнесмен отказывался от выгодного дела, лишь бы только не возиться с бумагами и не общаться с чиновниками. Вероятно, пришелец с другой планеты или хорошо обученный искин счёл бы это слабостью, ибо ничего жуткого в российской бюрократии нет, и почти все бумажные препятствия можно довольно легко преодолеть. Однако тут как с консервами из морской капусты: хоть они и питательны, есть их типичный потребитель будет разве что под угрозой физической расправы.



Когда речь идёт про бизнесмена опытного, проблема бюрократии отходит на второй план, так как такого рода проблемы — это не проблемы, это расходы. Достаточно нанять хорошего бухгалтера, чтобы тот готовил отчётность для Налоговой, и хорошего специалиста по конкретной отрасли, чтобы тот закидывал бумагами другие ведомства, такие как ФСФМ или ФСРАР.



Начинающему (или менее опытному) бизнесмену сложнее, так как российский рынок услуг несовершенен…

2. Если верить опросам, современные российские дети в большинстве своём считают, что самое главное – это не интересная работа, а хорошо оплачиваемая (ссылка):



В России каждый третий школьник при выборе желаемой профессии в первую очередь ориентируется на возможность хорошо зарабатывать. Такие результаты впервые показал опрос, проведенный образовательной компанией MAXIMUM Education. <…>

Согласно опросу, еще 28 процентов подростков отмечают, что наиболее важен интерес сферы деятельности. Каждый пятый школьник оценивает будущую специальность с точки зрения перспективы роста и развития. 11 процентов опираются на собственные возможности в выбранном направлении, а два процента планируют продолжать семейную династию.

При этом ранее, отвечая на аналогичный вопрос, большинство российских старшеклассников в первую очередь ориентировались на личный уровень интереса в профессии, а уже после — на денежную сторону вопроса.

На Западе выросло уже инфантильное поколение, которое убеждено, будто неприятностей в жизни быть не должно. Если российские школьники готовы напрягаться и преодолевать сложности — в виде не самой интересной профессии, например — это огромное наше конкурентное преимущество.

3. Среди стран, которые ввели санкции против России, Италия – особый случай. Итальянские власти, как и полагается европейцам, покорно елозят под американским сапогом. Однако итальянский бизнес много лет выстраивал хорошие отношения с Россией, и сейчас итальянские предприниматели, несмотря на оказываемое на них давление, в большинстве своём остаются в России (ссылка):

150 итальянских компаний продолжают работу в России, около 110 из них сохранили локальное производство. Эти числа раскрыл президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини, его цитирует РИА Новости.

Около 99 процентов из 65 тысяч сотрудников итальянским фирм, оставшихся на российском рынке, — россияне, а годовой оборот этих компаний составляет почти 6 миллиардов евро. Те, что занимаются в России производством, выпускают макароны, сыры, колбасы, строительные материалы, цемент, керамическую плитку и другую продукцию.

Итальянские производственные предприятия расположены по всей стране — от Калининграда до Владивостока, отметил Торрембини. Некоторым компаниям даже удалось нарастить прибыль в кризисном 2022 году, и теперь они инвестируют эти средства в расширение местных заводов.

Некоторые итальянские компании все же уходят из России. Осенью 2022 года свои активы продала крупная энергетическая госкомпания Enel. За ней с рынка планирует уйти один из крупнейших в мире производителей оборудования для металлообрабатывающей промышленности Danieli Group.

К вопросу о коррупции. Понятно, что коррупция — это зло, и с ней надо по возможности бороться. Однако 20 тысяч санкций, которые ввёл против нас Запад, не сработали в том числе и из-за коррупции. Из-за того, что условные итальянцы массово нарушали правила, запрещающие им работать с Россией и в России.