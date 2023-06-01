Мнение: Восемь фраз

К Дню защиты детей на просторы интернета извергается масса всяческого креатива, как правило, низкопробного. Но вот наткнулся на очередной проект, приуроченный к 1 июня – “Восемь фраз, которые нужно каждый день говорить своему ребенку”. Я психолог, люблю всякие такие штучки, поэтому посмотрел, сходил по ссылке.

Всё сделано аляповато, в стиле модернового примитивизма во всём. Но фразы сами по себе – хорошие, и, что самое смешное – они вовсе не только для детей. Они просто ПАРТНЕРСКИЕ. И их бы очень хорошо – и тоже каждый день – говорить не только ребенку, но и своему супругу/супруге. Собственно, в нормальной семье их нельзя НЕ говорить, без любой из них союз больной, ему чего-то не хватает, и он рискует распасться в любой момент. И если даже нет – в союзе, где таких фраз не говорят, кто-то (или оба) несчастны.

Как оно обычно и происходит.