 

Волочкова выступила с благотворительным шоу “Балерина и кукла в зазеркалье цирка”

01.06.2023, 14:43, Новости дня
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Анастасия Волочкова выступила с благотворительным шоу в Балашихе. Программа носит название “Балерина и кукла в зазеркалье цирка” в Балашихе.

По данным телеканала “360”, концерт посетили более тысячи человек. На одну сцену со звездной балериной вышли Прохор Шаляпин, блогер Таня Тузова и стилист Рома Спектр. Кроме того, по инициативе Анастасии Волочковой участие в спектакле приняли воспитанницы хореографической студии “Терпсихора”. Важно отметить, что в соответствии с концепцией мероприятия спектакль был бесплатным для всех зрителей.


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