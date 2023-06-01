Правительство вернуло в Госдуму законопроект о точечных изменениях Налогового кодекса

В Государственную Думу поступил правительственный законопроект, содержащий обширные изменения в Налоговом кодексе. Одно из самых ключевых изменений – изменение ставок НДФЛ для дистанционных работников, работающих за рубежом. Проект также содержит много важных изменений, включая обязательное досудебное обжалование имущественных претензий налоговых органов, а также более гибкую позицию налоговых органов при изменении и отмене обеспечительных мер.

В апреле правительство отозвало большой законопроект, включавший поправки в Налоговый кодекс. Сейчас правительство повторно внесло законопроект в Думу. Речь идет о налоге на доходы физических лиц для россиян, проживающих за рубежом. Этот проект предлагает установить норму налоговой ставки в 13% (15% с доходов свыше 5 млн рублей в год) для доходов, получаемых российскими сотрудниками, работающими за рубежом, даже если они утратили российское налоговое резидентство. Срок вступления этих норм для фрилансеров — 2025 год, для штатных работников — 2024-й.

Минфин прокомментировал отмену предложенного в апреле решения о внесении доработок в механизм единого налогового учета (ЕНС). В частности, документ предусматривает возможность возмещения ущерба для освобождения от уголовного наказания за налоговые правонарушения, а также перечисление НДФЛ дважды в месяц. В сфере налогообложения была расширена практика досудебного обжалования.

Теперь подача жалобы на действия или бездействие налогового органа, а также на любые судебные разбирательства является обязательной. Данный законопроект также требует соблюдения такой же процедуры в отношении исков о защите имущественных прав, возникших в результате ненормативных действий или актов налоговых органов.