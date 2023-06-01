 

Правительство вернуло в Госдуму законопроект о точечных изменениях Налогового кодекса

01.06.2023, 14:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Государственную Думу поступил правительственный законопроект, содержащий обширные изменения в Налоговом кодексе. Одно из самых ключевых изменений – изменение ставок НДФЛ для дистанционных работников, работающих за рубежом. Проект также содержит много важных изменений, включая обязательное досудебное обжалование имущественных претензий налоговых органов, а также более гибкую позицию налоговых органов при изменении и отмене обеспечительных мер.

В апреле правительство отозвало большой законопроект, включавший поправки в Налоговый кодекс. Сейчас правительство повторно внесло законопроект в Думу. Речь идет о налоге на доходы физических лиц для россиян, проживающих за рубежом. Этот проект предлагает установить норму налоговой ставки в 13% (15% с доходов свыше 5 млн рублей в год) для доходов, получаемых российскими сотрудниками, работающими за рубежом, даже если они утратили российское налоговое резидентство. Срок вступления этих норм для фрилансеров — 2025 год, для штатных работников — 2024-й.

Минфин прокомментировал отмену предложенного в апреле решения о внесении доработок в механизм единого налогового учета (ЕНС). В частности, документ предусматривает возможность возмещения ущерба для освобождения от уголовного наказания за налоговые правонарушения, а также перечисление НДФЛ дважды в месяц. В сфере налогообложения была расширена практика досудебного обжалования.
Теперь подача жалобы на действия или бездействие налогового органа, а также на любые судебные разбирательства является обязательной. Данный законопроект также требует соблюдения такой же процедуры в отношении исков о защите имущественных прав, возникших в результате ненормативных действий или актов налоговых органов.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.06 / Центральный банк обеспокоен тем, что существует много российских банков, которые не ведут бизнес

03.06 / Байден заявил, что коллапс предотвращен после заключения долгового соглашения

03.06 / Джо Байден пообещал вернуть Генри Киссинджера на пост госсекретаря в случае победы на выборах

03.06 / Мнение: О странном с Владимиром Зеленским… Да что это с ним?

03.06 / Очень талантлив: сын Киркорова создал модную коллекцию

03.06 / Диагностировать заболевания мозга теперь можно и без МРТ

03.06 / Мнение: Эскалация. Шебекино

03.06 / Как 83-летнему Аль Пачино удается поддерживать мужское здоровье

03.06 / Как защитить детей: 6 правил для родителей

03.06 / Алферова осудила Васильеву за слова о домогательствах на работе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика