Помощь с оговоркой — США призвали Киев не использовать американское оружие за пределами Украины

США выделяют Украине новый пакет военной помощи, куда войдут системы ПВО и боеприпасы, пишет The Guardian. Но при этом они призывают Киев использовать это оружие только в пределах Украины, чтобы не втягивать Запад в свой конфликт, отмечает официальный представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби.



AP

США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на сумму $300 млн, куда войдут в том числе системы ПВО и десятки миллионов единиц боеприпасов, пишет The Guardian. Но при этом они предупредили Киев, что американское оружие не должно использоваться для нападения на территорию России.

«Мы очень чётко заявили украинцам в частном порядке — и, конечно же, публично, — что мы не поддерживаем атаки внутри России. Мы не допускаем и не поощряем атаки внутри России», — заявил официальный представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби.

В Министерстве обороны США заявили, что последние поставки доведут общую стоимость американской помощи Украине до $37,6 млрд. «Соединённые Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнёрами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения её непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в области безопасности», — говорится в заявлении Пентагона.

Автор статьи напоминает, что американская помощь направляется в Киев после недавних атак на территории России, включая нападение беспилотников на Москву. Кирби заверил, что они предупредили Украину о необходимости соблюдать правила. «Мы не говорим им, где бить, а где не бить. В конечном итоге президент Зеленский и его военачальники решают, что делать». Но при этом он добавил: «Мы, конечно, не хотим видеть, как атаки внутри РФ пропагандируются, проводятся с использованием оборудования из США».

Кирби сказал, что, несмотря на растущую напряжённость в этом вопросе, Белый дом по-прежнему уверен, что Украина выполнит своё обещание и не станет использовать американские военные самолёты F-16, которые собираются поставить страны Европы, против целей за пределами Украины. По его словам, они получили заверения на этот счёт на разных уровнях.



Кирби сказал, что, хотя Вашингтон поддерживает Украину, он хочет избежать ситуаций, которые «засасывают Запад, НАТО и США», и «избежать третьей мировой войны», пишет The Guardian.

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