Кемаль Кылычдароглу получил 18 лет за попытку свержения государственной власти путём участия в выборах

Окружной военный трибунал Стамбула приговорил бывшего кандидата в президенты Турции Кемаля Кылычдароглу к 18 годам тюрьмы за попытку свержения государственной власти.

Политика обвинили в сговоре с его командой, целью которого было занятие поста президента.

Уголовное дело против Кылычдароглу завели через полчаса после того как стало ясно, что на выборах победил действующий президент. Первоначально его обвиняли в государственной измене и уклонении от уплаты налогов, затем к обвинениям добавились коррупционные преступления и заговор с целью свержения Эрдогана.

Следствию и суду потребовалось всего 3 дня, чтобы расследовать громкое дело. Согласно вердикту, Кылычдароглу признан виновным в попытке госпереворота через участие в выборах, госизмене, попытке подкупа избирателей путём раздачи денег на пяти участках, незаконной агитации, а также незаконном обороте кувшинок – это растение обнаружили у него в бассейне загородного дома; за день до обысков его внесли в Красную книгу Турции.

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