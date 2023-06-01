Прилепин поздравил навестившего его Пригожина с днем рождения

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин навестил находящегося в больнице писателя Захара Прилепина, о чем тот сам сообщил, выложив в Сеть совместное фото.

Они поговорили о фронтовых делах, обменявшись мнениями.

Публицист также поздравил с днем рождения главу ЧВК, заявил о том, что победа «музыкантов» в Артемовске доказала, что «роду Жукова и Суворова перевода нет».

«Пригожин бодр. Несмотря на периодически возникающие катастрофические ситуации – он ведёт себя победительно», — написал Прилепин в своем Telegram-канале.

Напомним, 6 мая на публициста было совершено покушение с помощью подрыва его автомобиля. После этого писатель оказался в больнице.