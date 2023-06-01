Diablo 4 исчезла из аккаунтов россиян после покупки игры в сервисе Battle.net

Blizzard удалила Diablo 4 с российских аккаунтов после ее покупки на Battle.net. Игра официально недоступна в РФ и Беларуси до февраля 2022 года.

Однако 31 мая игра все еще была доступна для предварительной загрузки и покупки в течение нескольких часов. Время возвращения иконки Diablo 4 в российские сервисы Blizzard еще не уточнила, но это было поздно вечером 31 мая. Спустя несколько коротких часов Diablo 4 исчезла. По словам пользователей социальных сетей, сотрудники Blizzard открыли некорректную загрузку на русском языке для россиян.

На данный момент не возможно скачать или запустить Diablo 4 напрямую из пусковой установки Battle.net. Российские сторонники проекта поделились в социальных сетях альтернативными способами скачать и купить игру. По словам этих российских фанатов, обходные пути для блокировки игры по-прежнему работают.