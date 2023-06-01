 

Супруга Аристарха Ливанова впервые рассказала о живущих за границей дочери и внуке

01.06.2023, 12:05, Разное
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В этом году чета Ливановых отмечает “золотую” свадьбу – они вместе уже 50 лет. Для отличающихся непостоянством и множеством браков актеров это, конечно, редкость. “Мы сами поражаемся, как это время пролетело, – улыбается Лариса Ливанова. – Правда, я уже третья жена Аристарха Евгеньевича, но самая долгая, как оказалось. У него был крошечный брак в студенчестве (с актрисой Ольгой Калмыковой – Прим. ред.). Потом был еще один короткий брак (с актрисой Татьяной Дружининой – Прим. ред.), И, наконец, я”.

“Любовь и терпение” – так супруга Ливанова объясняет секрет их семейного долголетия. “Конечно, у нас изредка случаются ссоры, но это ерунда, – уверяет она. – Когда вместе столько лет, то знаешь уже все друг о друге, все привычки и особенности характера. В молодости мы разделяли домашние дела, а потом он стал заниматься творчеством, а я – домашним хозяйством. На мне – встретить его, проводить, хотя у меня была и своя работа. Я начинала вместе с Аристархом в Ростовском ТЮЗе помощником режиссера, а когда переехали в Москву, я ушла из этой сферы и четверть века проработала завучем в медицинском стоматологическом институте”.

У Аристарха Ливанова двое детей от разных браков. Супруга рассказал об их общей дочери – 45-летней Нине Ливановой: “Она по образованию психолог, но практикует на в кабинете, а дает дистанционные консультации. Дочь живет то на Бали, то в Таиланде. У нас уже есть и внуки. Катюше в этом году будет 18, она поступила в колледж, чтобы потом заниматься гримом, дизайном, костюмом – все, что нужно для кино. А Елисею 11 лет, он живет с мамой на Бали и учится тоже дистанционно”.

По мнению Ларисы Ливановой, дочери громкое имя отца часто мешало по жизни. “Она, конечно, внутренне этому сопротивлялась и никогда своим родством не пользовалась”, – пояснила супруга актера.


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