На “однушку” в Сочи придется копить 16 лет

Для покупки однокомнатной квартиры в новостройках Сочи потребуется работать более 16 лет – это самый высокий показатель по стране. К таким выводам пришли аналитики сервиса “Авито”, сопоставив средние цены на жилье по различным городам и использовав для расчетов среднюю заработную плату в 65,3 тыс. рублей.

На вторичную “однушку” в Сочи получится накопить несколько быстрее. Для этого придется работать чуть более 13 лет.

Быстрее всего получится заработать на вторичную квартиру в Тюмени – менее чем за четыре года. Для покупки квартиры с одной комнатной в Челябинске и Красноярске потребуется зарплата за 4,5 года.

Средняя цена “однушек” в России в мае зафиксирована на уровне 3,7 млн рублей на вторичном рынке и 5,1 млн рублей – на первичном. Разницу в цене между первичным и вторичным рынком практически нивелирует более доступная ипотека на новостройки. Впрочем, после запрета околонулевых ипотечных программ привлекательность готового жилья возросла.