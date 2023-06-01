 

В “Сколково” сообщили о восстановлении систем после кибератак

01.06.2023, 11:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Фонд “Сколково” объявил о том, что его информационная инфраструктура приведена в порядок после кибератаки. Это заявление было опубликовано на официальном сайте.

Функциональность основных цифровых систем Фонда “Сколково”, включая его информационную систему и основные сервисы, полностью восстановлена. Пресс-служба фонда заявила, что продолжается настройка и оптимизация блоков, подвергшихся атаке. Как сообщается, резиденты “Сколково” восстановили доступ к своим личным кабинетам и могут снова подавать заявки. После кибератаки злоумышленники опубликовали скриншоты и документы, среди которых были контакты из базы CRM, партнеры “Сколково”, личные документы участников и т.д.

Неизвестные хакеры атаковали “Сколково”, получив частичный доступ к внутренним ресурсам и системам фонда 29 мая этого года.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.06 / Очень талантлив: сын Киркорова создал модную коллекцию

03.06 / Как легко и быстро отказаться от сладкого? Совет эндокринолога

03.06 / Ипотека с низким первым взносом подорожает

03.06 / В Москве построят музей истории Новодевичьего монастыря

03.06 / Краснодар лучше всего обеспечен жильем

03.06 / В районах Перово и Соколиная гора модернизируют трамвайные пути

03.06 / Жена рассказала о состоянии Никиты Михалкова

03.06 / США предпочитают не знать, как Киев использует их оружие для атак по России

03.06 / Собянин и Белозеров открыли станцию Площадь трех вокзалов после реконструкции

02.06 / «Образцовый пример обхода санкций» – N-TV рассказал о теневом флоте перевозчиков российской нефти

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика