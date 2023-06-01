В “Сколково” сообщили о восстановлении систем после кибератак

Фонд “Сколково” объявил о том, что его информационная инфраструктура приведена в порядок после кибератаки. Это заявление было опубликовано на официальном сайте.

Функциональность основных цифровых систем Фонда “Сколково”, включая его информационную систему и основные сервисы, полностью восстановлена. Пресс-служба фонда заявила, что продолжается настройка и оптимизация блоков, подвергшихся атаке. Как сообщается, резиденты “Сколково” восстановили доступ к своим личным кабинетам и могут снова подавать заявки. После кибератаки злоумышленники опубликовали скриншоты и документы, среди которых были контакты из базы CRM, партнеры “Сколково”, личные документы участников и т.д.

Неизвестные хакеры атаковали “Сколково”, получив частичный доступ к внутренним ресурсам и системам фонда 29 мая этого года.