Потребление российских домохозяйств восстанавливается до показателей 2021 года

Статистика Росстата по потреблению домохозяйств показывает, что российский потребитель быстро восстановился до уровня 2021 года. Эта долгожданная корректировка в основном затрагивает непродовольственные сектора – отложенное желание приобрести более качественные продукты удовлетворяется за счет имеющихся на рынке товаров, несмотря на их более низкие и непривычные характеристики.

Трудно предсказать, как быстро инфляция, являющаяся результатом изменения структуры потребления, отразится на потребителе. Скорее всего, на это потребуется 1-2 месяца. Последняя макроэкономическая статистика Росстата, показывающая качественные и количественные сдвиги, произошедшие в потребительском спросе, позволяет подтвердить то, что показывали более ранние показатели. Министерство экономики прокомментировало статистику за апрель 2023 года, заявив, что “потребительская активность растет как по сравнению с предыдущим годом, так и по сравнению с двухлетним уровнем”.

Расчеты ведомства показывают, что оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг был на 7,4% больше, чем в апреле 2022 года, после падения на 1,9% (в марте), и на 0,1% больше, чем в апреле 2021 года. Игорь Поляков из Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования дал схожую, но менее оптимистичную оценку динамики потребительских расходов в годовом выражении – они “почти на уровне 2020 года, и, вероятно, будут в плюсе” в мае, хотя “Сбериндекс” зафиксировал некоторое охлаждение расходов граждан по “Сберкартам” в мае.

ЦМАКП также считает, что спрос на непродовольственные товары (плюс 1,9% в апреле) является основной причиной роста потребительских расходов. В ЦМАКП отмечают, что рост потребительских расходов (на 0,5% в месяц) связан с изменением предпочтений населения, пишет Коммерсантъ.