 

Джордж Сорос купил памятник клещу Валере на аукционе Sotheby’s

01.06.2023, 11:33, Разное
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Пропавший из центра Уфы памятник клещу Валере продали с молотка на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке за 165 млн долларов. Покупателем скульптуры стал миллиардер-филантроп Джордж Сорос.

Как утверждают организаторы торгов, памятник передал в посольство США анонимный выпускник одной из уфимских школ, откуда скульптура была в багажнике дипломатического автомобиля переправлена в Нью-Йорк. Клещ Валера произвёл настоящий фурор в старейшем аукционном доме Америки. На скульптуру претендовали такие состоятельные граждане, как Пэрис Хилтон, Мелинда Гейтс, Джеф Безос и Илон Маск. Однако победителем на торгах стал Джордж Сорос, перебивший предыдущую ставку в два раза.

Финансист заявил, что установит Валеру в саду своего поместья во Флориде.

– Мистер Сорос всюду продвигает политику толерантности, – передаёт пресс-служба миллиардера. – Узнав, что Sotheby’s выставили на торги скульптуру, символизирующую толерантное отношение к животным, он немедленно вылетел на частном самолёте в Нью-Йорк и чуть не опоздал к окончанию торгов. Мистер Сорос буквально ввалился в зал на последней минуте и выкрикнул сумму, которая оказалась в два раза выше, чем до этого предложил за Валеру Илон Маск. Теперь клещ Валера будет соседствовать с Венерой Милосской и Давидом Микеланджело в его частном саду.

Сообщается, что школьник, продавший Валеру американскому послу, целый день играл в боулинг с тремя друзьями, а на оставшиеся после этого деньги приобрёл 4 бутылки пива.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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