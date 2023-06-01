 

Бородина поделилась секретами воспитания дочек

01.06.2023, 10:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Мало кто захочет с тем, что Ксения Бородина реализовала себя не только в карьере, но и как отличная мать. Дочери телеведущей всегда выглядят с иголочки, а старшая Маруся еще и может похвастаться достижениями в гимнастике и отличными оценками в школе.

Журналисты Пятого канала смогли пообщаться с Ксенией на красной ковровой дорожке премии RU.TV, чтобы выведать у нее секреты воспитания: как же она общается с Теоной и Марусей и как – мотивирует девочек на хорошее поведение и высокие оценки.

Как оказалось, Ксения Бородина не ругает детей за плохие оценки. Они потеряли для нее важность, ведь главное это старания ребенка и его знания.

За каждую полученную “пятерку” она поощряет дочерей, но не ругает их и за “тройки”. Наоборот, старается вдохновить девочек смотреть в будущее с позитивом и стараться усерднее, чтобы в следующий раз было, чем гордиться.

“В следующий раз у тебя обязательно получится, потому что мама в тебя верит”, – поделилась своей любимой фразой телеведущая.

Есть в рукаве у Ксении Бородиной и еще пара приемов. Сладкое она есть не запрещает, поскольку в таком случае Теона и Маруся “не прячут конфеты под подушками”, а вот на гаджеты установлен лимит использования. Младшей дочери Ксения Бородина разрешает играть в телефон исключительно на каникулах – слишком уж та увлекается.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.06 / Джо Байден пообещал вернуть Генри Киссинджера на пост госсекретаря в случае победы на выборах

03.06 / Мнение: О странном с Владимиром Зеленским… Да что это с ним?

03.06 / Диагностировать заболевания мозга теперь можно и без МРТ

03.06 / Мнение: Эскалация. Шебекино

03.06 / Как 83-летнему Аль Пачино удается поддерживать мужское здоровье

03.06 / Как защитить детей: 6 правил для родителей

03.06 / Алферова осудила Васильеву за слова о домогательствах на работе

03.06 / Поддержат в творчестве и развитии бизнеса: как кольца привлекут в жизнь удачу

03.06 / “Первый выпускной”: Орбакайте поздравила дочь с важным событием

03.06 / Эстетист, косметолог или дерматолог? Выбираем правильного специалиста

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика