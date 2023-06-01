Квартира писательницы Джоан Дидион выставлена на продажу

В Нью-Йорке выставили на продажу квартиру известной американской писательницы Джоан Дидион. Недвижимость можно приобрести с хорошей скидкой. 87-летний мастер пера ушла из жизни в конце 2021 года, оставив после себя богатое духовное и материальное наследие.

Джоан Дидион получила широкую популярность в США и за их приделами благодаря весьма жесткой критике западных ценностей. Красной линией в ее литературных трудах проходит тема разобщенности американского общества. Писательница посвятила многие годы изучению феноменов нравственности и культуры. Ее романы наполнены страхом и тревогой.

Недвижимость в Нью-Йорке писательница приобрела в 1988 году. Первоначально ее наследники просили за квартиру семь с половиной миллионов долларов, сообщает издание New York Post, однако согласились на крупный дисконт.

Будущий владелец дома получит в свое распоряжение четыре спальни и четыре ванные комнаты. Проводить вечера он сможет в просторной гостиной с камином. На кухне оборудован бар, также в квартире есть отдельная прачечная.

Безусловно, изюминкой дома является большая библиотека, где скорее всего собраны труды самой Джоан Дидион. На сегодняшний день недвижимость оценивается в 6,5 миллионов долларов или примерно в 530 миллионов рублей.