Промышленное производство в России в апреле ускорило рост до 5,2% с 1,2% в марте

Промышленное производство РФ упало на 5% в месячном выражении (апрель по сравнению с мартом). За январь – апрель 2023 года промышленное производство в РФ выросло на 0,6% в годовом исчислении.

Рост промышленного производства в РФ ускорился в апреле до 5,2% по сравнению с 1,2% в марте. Это подтверждает отчет Росстата. В апреле производство добывающей промышленности в годовом выражении выросло на 3,1% (-3,6% в марте), тогда как с января по апрель наблюдалось снижение на 1,8% в годовом исчислении. Обрабатывающая промышленность ускорилась до 8% роста в годовом исчислении (+6,3% в марте); в январе-апреле рост составил 2,9%.

В секторе водоснабжения, канализации, сбора и удаления отходов производство упало на 1,2% в марте (-13,3%), а в январе-апреле падение составило 7,9%. Производство электроэнергии, пара и газа снизилось на 1,4% (-4% в марте), в то время как с января по апрель снижение составило 0,5%.