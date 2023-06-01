Возвращаем овал лица. Зачем нужен буккальный массаж и кому он подходит

Чтобы выглядеть молодо и красиво, стоит делать буккальный массаж лица. Эта процедура поможет скорректировать овал и сделать его более подтянутым. Вот несколько особенностей этой процедуры, показания и противопоказания, а также техника выполнения.

Что собой представляет буккальный массаж

Это особая методика массажа, направленная на воздействие на область скул и щек. Это способствует укреплению мышц, повышению тонуса, а также нормализации кровообращения.

Буккальный массаж проводится изнутри ротовой полости. Послойно прорабатываются абсолютно все ткани. Многие специалисты выполняют массаж одновременно двумя руками. Но стоит помнить о том, что большинство лиц несимметричны, поэтому требуется индивидуальное воздействие с каждой стороны.

Изначально буккальный массаж проводился логопедами для устранения напряжения с жевательных и мимических мышц. Однако сейчас он используется ортодонтами для снятия напряжения с жевательных мышц и челюстного сустава.

Виды буккального массажа

В зависимости от поставленных целей можно выбрать одну из наиболее распространенных техник. К таким техникам нужно отнести:

скульптурную; пластическую; топологическую.

Скульптурный массаж подразумевает то, что проработка проводится строго по направлению массажных линий. В итоге активизируется лимфоток, благодаря чему можно избавиться от отечности.

Пластический массаж подразумевает под собой внешнее воздействие на мускулатуру лица. Это позволяет буквально вылепить овал.

Топологический массаж подразумевает под собой работу с акупунктурными точками и нервными окончаниями. Помимо эстетического результата, это помогает справиться с головными болями.

В каком возрасте нужно проводить буккальный массаж

Начинать профилактические сеансы можно, начиная с 25 лет. После 30 лет ежегодный курс составляет 8-10 сеансов, периодичность которых должно составлять раз в неделю. Поддерживающие процедуры нужно проводить каждый месяц в течение года.

Показания проведения массажа

Показаниями к буккальному массажу являются:

возрастные изменения лица; глубокие мимические морщины; снижение эластичности кожных покровов; появление второго подбородка; отечность.

Также нужно проводить массаж при опущении уголков рта и бровей.

Техника выполнения буккального массажа

Специалисты не рекомендуют проводить процедуру самостоятельно без подготовки. Если же все же решили сделать массаж, не стоит воздействовать на мышцы слишком сильно. Начинать нужно с максимально мягких и нежных движений.

Изначально нужно очистить кожные покровы и разогреть мышцы легкими движениями от центра по направлению к периферии.

Круговыми движениями проработать круговую мышцу рта. Проводить все эти манипуляции нужно указательными пальцами. Также нужно натягивать нижнюю губу на верхнюю по направлению к носу. При этом важно подбородок и лицо держать расслабленным.

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Хорошо проработать изнутри большим пальцем носогубную складку, начиная с верхнего края. Делать все это нужно круговыми движениями с легким нажимом, немного растягивая вверх.

Аналогичным образом проработать щеки с обязательным растяжением мышц в сторону скул. Завершить буккальный массаж нужно легкими поглаживающими движениями. Затем постараться полностью расслабить лицо.

Какой эффект от буккального массажа

Эта процедура способствует расслаблению мышц, из-за напряжения которых образуются морщины. Кроме того, таким образом можно скульптурировать овал лица.

Массаж помогает убрать небольшие морщинки и уменьшить глубокие. Это позволяет приподнять уголки губ, уменьшить отечность и подтянуть овал лица. Кожа становится более упругой и подтянутой.

Все это происходит благодаря снижению нагрузки на спазмированные мышцы лица. Первые сеансы могут ощущаться довольно болезненно.

Когда можно увидеть результат

Эффект заметен уже после первого проведения процедуры. Результат достигает благодаря повышению тонуса мышц, а также устранению мышечного напряжения.

Противопоказание

Прежде чем проводить буккальный массаж, нужно проконсультироваться с лечащим доктором, так как есть несколько противопоказаний. К ним нужно отнести:

вирусные заболевания; аллергию; повреждение кожных покровов.

Также к противопоказаниям нужно отнести повреждение слизистой ротовой полости, контурную пластику, плохое самочувствие.